Al via la nuova stagione de Le Iene presentano Inside su Italia 1. Tutto pronto per il ritorno del programma ideato da Davide Parenti che approfondisce alcuni argomenti trattati in precedenza dalla trasmissione e li analizza attraverso ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ecco le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, giovedì 10 ottobre 2024 su Italia1.

Giovedì 10 ottobre 2024 dalle ore 21.18 torna l’appuntamento con la nuova edizione de “Le Iene presentano: Inside“ su Italia 1. Lo spin-off de “Le Iene “, ideato da Davide Parenti, torna ad occuparsi di temi ed argomenti già trattati dalla trasmissione, ma studiati ed analizzata attraverso ulteriori dettagli ed elementi inediti.

Al centro della puntata di stasera l’inchiesta “Gli esorcismi di Don Barone” a cura di Gaetano Pecoraro e Alessia Rafanelli. Don Michele Barone è un sedicente esorcista ex prete, condannato in primo grado a 12 anni di reclusione, con l’accusa di lesioni e maltrattamenti su una tredicenne. Una terribile storia iniziata dieci anni fa che non sembra ancora essere finita.

Michele Barone è l’ex prete condannato a 12 anni per aver maltrattato, picchiato e ridotto a pelle e ossa Giada, una ragazzina di 13 anni, durante presunti esorcismi. Grazie al coraggio della sorella Arianna, siamo riusciti a portare alla luce questa storia che, a quanto pare,… pic.twitter.com/N1LH4tWHte — Le Iene (@redazioneiene) October 9, 2024

Nella puntata di stasera, giovedì 10 ottobre 2024, de Le Iene Presentano Inside si parla di Don Barone. L’ex prete, prendendo ispirazione da Don Leone Maria Iorio, diventa in poco tempo uno dei principali esperti italiani delle apparizioni mariane e di riti per la liberazione dal male. Durante la sua attività, Don Barone conosce una famiglia campana. L’ex prete comincia così a praticare sulla figlia piccola della coppia dei rituali fatti di maltrattamenti fisici e vessazioni per liberarla dal demonio.

Nel 2018 Le Iene si occupano del caso grazie ad alcune registrazioni fatta dalla sorella della vittima. Don Barone viene poco dopo arrestato e sospeso dalla Chiesa. Dopo due anni di detenzione, l’ex prete viene rilasciato perché secondo i giudici non c’è rischio che commetta di nuovo gli stessi reati. Per i magistrati Don Michele ha torturato la ragazzina, ma non gli hanno riconosciuto il reato di abuso sessuale.

L'appuntamento con Le Iene presentano Inside è il martedì in prima serata su Italia 1.