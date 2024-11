Le Iene presentano Inside, il programma ideato da Davide Parenti, tornano in prima serata con un nuova imperdibile inchiesta su Italia 1. Al centro della puntata di stasera un caso trattato in precedenza in trasmissione, ma analizzato attraverso ulteriori dettagli ed elementi inediti. Scopriamo tutte le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, giovedì 7 novembre 2024 in onda su Italia1.

Giovedì 7 novembre dalle 21.53 va in onda la quinta puntata de “Le Iene presentano: Inside“, lo spin-off de “Le Iene” ideato da Davide Parenti e trasmesso su Italia 1. Al centro della puntata di stasera l’inchiesta “Salviamo il Pianeta”, l’approfondimento con Matteo Viviani, scritto da Riccardo Spagnoli, è interamente dedicato alla nostra Terra. Si tratta di una riflessione a tutto tondo per osservare cosa sta succedendo sotto i nostri occhi, e per provare a comprendere quali potrebbero essere le scelte in grado di cambiare rotta.

Durante la puntata di stasera si parlerà di surriscaldamento globale, di “negazionismo climatico”, ma anche di inquinamento urbano e aereo. Spazio ai dati forniti dall’ONU e dall’Agenzia internazionale dell’energia, secondo le quali le nostre città si stanno rapidamente trasformando in veri e propri forni a causa di chilometri di asfalto e cemento che assorbono calore, di edifici che ostacolano il flusso dei venti e di macchine con motori a scoppio che riempiono l’aria di smog.

Questa sera, giovedì 7 novembre, in prima serata su Italia1, torna “Le Iene presentano: Inside”. Con Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli parleremo di cambiamento climatico, una minaccia che non riguarda più solo il futuro, ma che ci sta già investendo. Tra inondazioni, incendi e… pic.twitter.com/EHjqFoUgsQ — Le Iene (@redazioneiene) November 7, 2024

Le Iene presentano Inside stasera su Italia 1: “Salviamo il pienata”

Durante la puntata di stasera de Le Iene presentano Inside si parlerà anche di emissioni gas prodotte in diversi settori della nostra economia. Con delle immagini si affronterà il tema del cambiamento climatico e delle violentissime alluvioni che si stanno abbattendo in varie parti del mondo provocando ingenti danni. Spazio poi ad un reportage sul fast fashion e sul suo ciclo incessante di produzione e consumo.

Tra gli ospiti della puntata: l’architetto e urbanista Stefano Boeri, ideatore e realizzatore del famoso edificio “Bosco verticale” a Milano. E ancora: Simona Bordoni, Fisica dell’Atmosfera, Antonello Provenzale, Direttore dell’Istituto di Geoscienze del CNR e di Paolo Borzacchiello, scrittore e divulgatore tra i massimi esperti di neuroscienze applicate alle interazioni umane.

L’appuntamento con Le Iene presentano Inside è in prima serata su Italia 1.