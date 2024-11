Tutto pronto per l’appuntamento con Le Iene presentano Inside, il programma ideato da Davide Parenti, trasmesso prima serata su Italia 1. Al centro della puntata di stasera una nuova inchiesta che argomento già trattato in trasmissione, ma analizzato attraverso ulteriori dettagli ed elementi inediti. Scopriamo tutte le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, giovedì 21 novembre 2024 in onda su Italia1.

Le Iene presentano Inside puntate: l’inchiesta “Serena Mollicone: non è ancora finita”

Giovedì 21 novembre dalle 21.53 va in onda la settima puntata de “Le Iene presentano Inside“, lo spin-off de “Le Iene” ideato da Davide Parenti e trasmesso su Italia 1. Questa sera appuntamento con l’inchiesta dal titolo “Serena Mollicone: non è ancora finita” a cura di Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli. L’inchiesta è incentrata sul delitto di Arce, paesino in provincia di Frosinone, dove è stata uccisa Serena Mollicone. A 23 anni di distanza dalla morte di Serena Mollicone e due processi, non è ancora stato svelato il nome di chi l’ha uccisa.

Gli imputati, Marco Mottola – figlio dell’ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, ai tempi dell’omicidio comandante della stazione di Arce – suo padre Franco e sua madre Annamaria sono stati assolti e giudicati innocenti sia in primo che in secondo grado. L’inviata Veronica Ruggeri torna ad occuparsi del caso con la testimonianza inedita di un uomo che non ha mai parlato al processo.

Questa sera, giovedì 21 novembre, in prima serata su Italia1, torna “Le Iene presentano: Inside”. Con @RugVero e Alessia Rafanelli ripercorreremo il caso di Serena Mollicone, una storia che dopo due processi e vent’anni di dubbi continua a dividere e a lasciare un vuoto in chi le… pic.twitter.com/WNZBJUvXXR — Le Iene (@redazioneiene) November 21, 2024

Al centro della puntata di stasera de “Le Iene presentano Inside”, la morte di Serena Mollicone. Il caso di omicidio irrisolto, che avvenne il 1º giugno 2001 presumibilmente ad Arce in provincia di Frosinone non ha ancora un colpevole, ma le telecamere delle Iene sono riuscite a scovare un uomo la cui testimonianza potrebbe rivelare dettagli importanti sulla vicenda. Non solo, durante la lunga inchiesta spazio anche ad un’analisi attenta e precisa che ricostruisce dettagliatamente gli accadimenti e i dubbi che le due sentenze non sono riuscite a sciogliere.

Spazio poi alle parole di Gaia e Luana Sofia, cugine della vittima, e i punti di vista alternativi dei giornalisti Pino Rinaldi e Angela Nicoletti.

L’appuntamento con Le Iene presentano Inside è in prima serata su Italia 1.