Al via una nuova stagione de “Le Iene presentano Inside“, il programma di Davide Parenti che racconta alcune delle storie più seguite e discusse della cronaca con interviste, servizi e approfondimenti. Scopriamo le le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, giovedì 15 febbraio 2024 su Italia1.

Giovedì 15 febbraio 2024 dalle ore 21.17 torna in prima serata su Italia 1 “Le Iene presentano Inside“. Il programma di Davide Parenti racconta con interviste, servizi e approfondimenti, alcune delle storie più seguite e discusse del programma è giunto all’ultima puntata di questa fortunatissima edizione. La prima puntata dell’edizione 2024 si intitola “Chi ha ucciso Serena Mollicone?“. Si tratta di un’inchiesta a cura di Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli dedicata al delitto di Arce, il paesino in provincia di Frosinone in cui venne uccisa la giovane Serena Mollicone.

A distanza di quasi 23 anni dalla morte di Serena Mollicone, la ragazza diciottenne scomparsa il 1 giugno del 2001 ad Arce in provincia di Frosinone. Due giorni dopo il ritrovamento del corpo senza vita della giovane ragazza nella località Fontecupa, nel territorio di Fontana Liri. In questi giorni è stata emesse la sentenza di primo grado che ha assolto dai capi di accusa tutti gli imputati. Attualmente è in corso il processo di secondo grado che vede accusati dell’omicidio della giovane ragazza: l’ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, allora comandante della stazione di Arce, e suo figlio Marco, coetaneo della vittima. Durante la puntata spazio alle testimonianze di tutti i protagonisti con contenuti inediti e un’accurata analisi che ricostruisce l’intera vicenda ancora irrisolta.

Cosa è successo a Serena Mollicone? Chi ha ucciso la giovane 18enne di Arce? Nel giugno del 2001 il corpo Serena viene ritrovato in un bosco. Dopo una serie di accertamenti da parte del RIS si è arrivati alla conclusione che Serena è stata uccisa nella caserma dei Carabinieri di Arce. Ad aprile 2019, la Procura della Repubblica di Cassino chiude le indagini preliminari. Risultano indagati: 5 persone, di cui 3 carabinieri. Pochi mesi dopo, a luglio 2019, viene richiesto il rinvio a giudizio. Il 31 maggio del 2020 Guglielmo Mollicone, il padre di Serena, muore di infarto. Il 19 marzo del 2021 inizia il processo di primo grado presso la corte d’Assise di Cassino. Dopo 46 udienze, l’accusa richiede 30, 24 e 21 anni di reclusione per Franco, Marco e Anna Maria Mottola, mentre per i carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano vennero chiesti 15 e 4 anni.

Il 15 luglio del 2022 i giudici della Corte di Assise di Cassino emisero l’assoluzione dai capi di accusa di tutti i cinque gli imputati. Serena Mollicone non è stata la sola vittima: l’11 aprile del 2008, infatti, viene rivenuto in una diga il cadavere di Santino Tuzi, un brigadiere che indagò proprio sul caso di Serena. Le prime analisi hanno stabilito che si trattò di suicidio, ma la scena del crimine è apparsa sin da subito stana. Cosa è successo?

L’appuntamento con Le Iene presentano Inside è il giovedì in prima serata su Italia 1.