Dopo l’annuncio sui suoi social e sulla pagina Facebook ufficiale de Le Iene, Nadia Toffa ha telefonato ai suoi colleghi durante la diretta del programma di Italia 1. L’amatissima conduttrice ha così svelato quanto ritornerà in tv e tranquillizzato tutti i fan che negli ultimi giorni si erano particolarmente preoccupati per il suo stato di salute. Come sta Nadia Toffa? Come mai è dovuta rimanere a casa per ben due domeniche, dovendo così rimandare anche la partecipazione al Serale di Amici 2018?

Le Iene Nadia Toffa telefona in diretta: le parole della conduttrice

Il collegamento telefonico da casa sua, domenica 13 maggio 2018, durante la diretta de Le Iene, Nadia Toffa ha tranquillizzato tutti i fan e scherzato con Nicola Savino e Giulio Golia.

“Vorrei essere lì con voi ragazzi … .” Queste le prime parole dell’amatissima Iena che ha poi aggiunto: “Ragazzi la mia mente sta benissimo, i medici però dicono che il mio corpo si deve riposare. Devo fare la brava“. Con un pizzico di auto-ironia Nadia Toffa ha cercato di scherzare sulle imposizioni dei dottori che la seguono e su se stessa aggiungendo poi: “Tu pensa che io faccio la brava ed obbedisco”.

Subito dopo è arrivato il tanto atteso annuncio: “Domenica prossima di sicuro sono lì a sgambettare con voi“. Non contento Giulio Golia ha chiesto a Nadia Toffa di ripetere quanto appena detto.

“Volevo già essere lì questa sera, ma i medici mi hanno detto fai la brava ancora per una domenica … sicuramente domenica prossima ci sarò“.

La telefonata a Le Iene di Nadia Toffa si è poi conclusa con una piccola presa in giro rivolta ai suoi colleghi: “Visti dalla televisione siete un pochino più belli … .” Nessuno dei tre ha però risposto con sarcasmo. Solo Savino si è limitato a dire: “Non vediamo l’ora di riprenderti un po’ per il culo“. Insomma quando Nadia Toffa rimetterà piede negli studi Mediaset il clima tornerà quello di un tempo e nell’aria si respirerà lo stesso sarcasmo che contraddistingue i protagonisti del programma.

Il Video:

Le Iene, Nadia Toffa: il messaggio sui social e le parole dei colleghi

Prima della diretta de Le Iene di domenica 13 maggio 2018, sui social era comparso un nuovo post di Nadia Toffa. La conduttrice annunciava, rammaricata la sua assenza.

“Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #LeIene Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca, vorrei ringraziarvi tutti uno per uno“.

Nicola Savino, insieme ai suoi colleghi, ha pertanto iniziato la trasmissione salutando l’amica. L’ex conduttore di Rai 2, poi passato a Mediaset, ha detto: “La perfettina, quella che ci avrebbe fatto un mazzo tanto se fosse stata qui oggi“.

Poco dopo l’applauso dei presenti Savino ha letto l’ironico messaggio ricevuto. Nadia Toffa ha lasciato a lui e alle altre Iene alcune piccole raccomandazioni importanti. “Mi raccomando ragazzi fate una bella puntata, fate ridere, conducete bene, insomma non siate voi stessi“.

Chissà quale sarà stato il suo giudizio sui colleghi a fine puntata. Per fortuna presto tutti potranno scoprirlo. Domenica prossima la conduttrice tornerà al timone de Le Iene, pronta a bacchettare tutti.