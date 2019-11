Le Iene, puntata di martedì 12 novembre 2019: Stella Ramirez, la moglie di Alessandro Proto, è complice del marito?

Alessandro Proto conosciuto come il re delle fake news è stato arrestato. Non si contano le persone che lo accusano di truffa e di aver spillato loro migliaia di euro. Una parte di questi soldi sono però finiti anche sul conto corrente di Stella Ramirez, la moglie dell’imprenditore che vive in Svizzera con i figli. La Iena Veronica Ruggeri l’ha raggiunto per farle delle domande.