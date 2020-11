La seconda ondata di Covid sta mettendo al collasso gli ospedali della Campania: come mai? La situazione è davvero drammatica in moltissimi ospedali italiani per via della diffusione del Coronavirus che nelle ultime 24h ha segnato quasi 38 mila contagi e 636 morti. Tutte le Regioni stanno incontrando grandissime difficoltà nella gestione della pandemia e tra queste c’è anche la Regione Campania. Nelle ultime ore ha fatto notizia la morte di un paziente Covid nel bagno dell’ospedale Cardarelli.

L’inviata Roberta Rei ha deciso di recarsi in un ospedale della Campania per raccontare come stanno affrontando la seconda ondata; per l’occasione si è recata all’Ospedale del mare, pronto soccorso di Napoli costato 386 milioni di euro.