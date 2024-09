Torna una nuova imperdibile stagione de Le Iene. Il programma di approfondimento e di attualità avrà ancora più spazio, come spiegato dalla conduttrice, ma cambia giorno. Scopriamo insieme quando andrà in onda e le novità della nuova edizione.

Le Iene 2024, quando in onda la prima puntata

Servizi di cronaca, attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati sono le caratteristiche che fanno de Le Iene uno dei programmi più apprezzati sopratutto dai giovani. Ora una nuova stagione sta per cominciare. La prima puntata della nuova edizione, la 28esima, è infatti prevista per domenica 29 settembre 2024 in prima serata su Italia 1 alle ore 21.15.

Al timone del programma ci sono Veronica Gentili e Max Angioni. Una coppia molto affiatata che guida e presenta i servizi de Le Iene.

Come spiegato dalla giornalista a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni‘, si tratta di un ritorno alla grande dato che prenderanno il via anche le ‘Iene Inside‘ e ‘Le Iene Show‘. Oltre al consueto appuntamento della domenica, il giovedì andrà in onda ‘Le Iene presentano: Inside” e prossimamente ‘Le Iene Show‘. In questa nuova stagione de ‘Le Iene‘ ci sarà anche il grande ritorno di Alessandro Sortino con i suoi imperdibili servizi.

Anticipazioni prima puntata

In una storia sul profilo social ufficiale del programma, Veronica Gentili ha anticipato i temi che verranno trattati nella prima puntata in onda domenica 29 settembre. Tanto spazio sarà dato all’attualità con i recenti fatti di cronaca. Ci sarà un servizio di Wad e non poteva mancare un servizio anche sul dissing tra Fedez e Tony Effe ma trattato dal punto delle viste delle donne che spesso vengono tirate in causa.

Cosa pensano di questo confronto? Poi si partirà alla volta di Ibiza alla scoperta dei multimiliardari e di come risolvono i loro problemi. Tra un’inchiesta e un’altra, il programma porterà lo spettatore a riflettere su quello che accade nel nostro paese.