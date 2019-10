Giovedì 24 ottobre 2019 dalle ore 21.15 Le Iene tornano su Italia 1 con lo Speciale “Com’è morto Marco Pantani“. Una lunga puntata dedicata al grandissimo campione di ciclismo scomparso il 14 febbraio del 2004 in situazioni ancora oggi misteriose.

Per l’occasione Alessandro De Giuseppe nello Speciale Marco Pantani è pronto a raccontare tutte le cose che non ancora tornano sulla ricostruzione ufficiale della morte del Pirata. Non solo, per la prima volta incontra la mamma Tonina e Fabio Miradossa, lo spacciatore che riforniva il Pirata di cocaina.