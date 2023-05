Le ali della libertà è un bellissimo film del 1994 firmato da Frank Darabont. Va in onda Domenica 21 Maggio in prima serata su Rete 4 e la sua visione è caldamente consigliata.

Bella la storia narrata, grande l’interpretazione degli attori protagonisti e interessante l’opera a cui si ispira, gran parte della critica considera Le ali della libertà un capolavoro. Ecco la trama, il cast e il romanzo a cui si ispira il film.

Le ali della libertà: la trama in breve e il cast

Stati Uniti, 1947. Andy Dufresne, impiegato di banca, viene condannato all’ergastolo per il duplice omicidio della moglie e dell’amante di lei, anche se l’uomo continua a professarsi innocente. La vita del carcere è dura, contrassegnata da molta corruzione, ma l’amicizia con l’ergastolano Red, aiuta Andy ad andare avanti e a non perdere mai la speranza.

La critica giudica eccellente l’interpretazione di Tim Robbins (Andy) e di Morgan Freeman (Red) nei ruoli principali, ma bravissimi sono anche gli altri componenti del cast. Fra questi citiamo almeno Bob Gunton, Clancy Brown, Gil Bellows, William Sadler, James Whitmore e Alfonso Freeman.

Il romanzo di Stephen King che ha ispirato il film

Non troppo di rado accade che i grandi film non ottengano all’inizio il successo che meritano. E’ stato così anche per Le ali della libertà, che nel 1994, quando uscì al cinema, non riscosse grandi entrate al botteghino. La critica, al contrario, lo amò da subito. Il risultato è che oggi Le ali della libertà è considerato un cult e meritatamente.

Del resto l’ispirazione per la pellicola non è arrivata da uno qualunque, ma da Stephen King, maestro dell’horror. Pur con varie divagazioni infatti, Darabont ha usato come base per la sua riuscitissima opera Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, un romanzo dello scrittore statunitense genio del fantasy. Trasposizione decisamente riuscita visto che Le ali della libertà è stato inserito al quarto posto nella classifica dei cinquecento migliori film della storia del cinema dalla rivista specializzata Empire.