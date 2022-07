Luca D’Alessio, in arte LDA, lancia la versione spagnola “Lo Que Mas Nos Duele” di “Quello che Fa Male”. Il singolo con il quale è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi è già platino. Tutti i dettagli, di seguito, nell’articolo.

LDA: la versione spagnola di “Quello Che Fa Male”

LDA ha realizzato la versione spagnola del suo singolo di maggior successo. “Lo Que Mas Nos Duele” arriva su tutte le piattaforme digitali il 29 luglio 2022. Un debutto nella penisola iberica richiesto dai fan ma evidentemente anche dall’etichetta discografica.

La storia del brano “Quello che Fa Male” è particolare. Infatti, LDA in un’intervista recente ha dichiarato che solo lui credeva nel brano e non doveva nemmeno portarlo ai casting di Amici. Invece, dalla prima esibizione nel talent di Canale 5 il pubblico l’ha amato facendolo diventare prima oro e poi, platino.

“Lo Que Mas Nos Duele” di LDA è già virale sui social, nella fattispecie su Tik Tok e in molti si aspettano un videoclip magari con protagonisti alcuni dei ballerini dell’ultima edizione di Amici 21. Due nomi su tutti: Nunzio Stancampiano e Carola Puddu.

LDA e i progetti futuri: nuovo disco, primi live e il sogno Sanremo 2023

LDA continua a lavorare al suo prossimo disco in attesa dei concerti fissati per dicembre a Roma (04/12/2022 – Atlantico Live), Napoli (05/12/2022 – Casa della Musica) e Milano (07/12/2022 – Magazzini Generali).

Ai nostri microfoni, durante il Giffoni Film Festival, ha parlato di Sanremo 2023 definendolo un sogno.

“In merito al Festival di Sanremo posso dirvi che sarebbe un sogno, non saprei come sia nata questa cosa, non c’è ancora nulla di concreto in merito. È un palco troppo importante”.

LDA, quello che fa male: video ad amici