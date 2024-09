Laura Pausini è tra i candidati ai prossimi Latin Grammy 2024 in programma il 14 novembre a Miami. La cantante italiana è in nomination per il “Miglior album vocal pop tradizionale” con Almas Paralelas, la versione spagnola di Anime Parallele.

La musica italiana torna protagonista ai prossimi Latin Grammy 2024 con Laura Pausini, nominata con il disco “Almas Paralelas”, la versione spagnola di Anime Parallele, nella categoria Miglior Album Pop Tradizionale. La cantante de “La Solitudine” ha annunciato con grande emozione e soddisfazione la notizia con un post condiviso sui profili social.

«Sono così felice. Grazie a tutte le persone che mi hanno votato all’Accademia per questa nomination come “miglior album vocale pop tradizionale” e congratulazioni ai nominati» ha scritto Laura su Instagram condividendo la felicità con i suoi fan. «E’ passato un anno da quel momento indimenticabile a Siviglia quando ho ricevuto il mio Person of the Year e non posso essere più grata a questa nuova nomination» – ha aggiunto poi la Pausini ricordando il prestigioso riconoscimento ricevuto a Siviglia.

Per Laura Pausini si tratta di una grandissima soddisfazione e chissà che non possa bissare. In passato la cantante ha trionfato ai Latin Grammy 2018 come Miglior Album Pop Tradizionale con “Hazte sentir”, versione spagnola di “Fatti sentire”. Ricordiamo che dal 4 novembre riparte il Laura Pausini World Tour 2023-2024. Una serie di live dopo la tranche di concerti che l’hanno vista regina indiscussa tra Italia, Europa, America con più di 450 mila fan accorsi da ogni parte del mondo.

Intanto la cantante è tornata con un nuovo brano dal titolo “Zeri in più“, la sua prima collaborazione con il rapper Lazza che è balzata sin dai subito ai vertici delle classifiche streaming con più di 2milioni di ascolti in sole 24H!