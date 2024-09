Si intitola “Zeri in più” (Locura) il brano che segna la collaborazione tra Laura Pausini e Lazza. Il rapper multiplatino per il primo singolo della nuova era musicale “Locura” ha avuto l’onore e il privilegio di duettare con la regina indiscussa della musica italiana che per la prima volta ha deciso di prestare la sua voce ad un progetto rap.

Laura Pausini e Lazza, “Zeri in più” (Locura) è il nuovo singolo

Da venerdì 13 settembre 2024 arriva in tutte le radio e piattaforme streaming il nuovo singolo di Lazza e Laura Pausini dal titolo “Zeri in più” (Locura). Si tratta di un vero e proprio debutto per la Pausini nella musica rap dopo aver conquistato le platee italiane ed internazionali con canzoni pop. “Zeri in più” si presenta come una grande occasione per entrambi gli artisti di unire generazioni e generi musicali differenti andando così a creare un ponte tra la musica pop e quella rap.

L’apertura del brano spetta a Laura Pausini che, in versione total dark, canta “non lo ricordo più oramai, se mi cercasti o ti cercai” su una melodia che ricorda “Se bruciasse la città” di Massimo Ranieri. La protagonista della canzone vive un amore contrastato fatto di follia e caos, di desiderio, ma anche di distacco.

Un sentimento ambivalente che “è l’alba dei miei nuovi guai“. La “pazzia (locura)” cantata da Laura Pausini trova seguito nella voce di Lazza che non poteva scegliere singolo migliore per lanciare il nuovo progetto discografico dal titolo “Locura” in uscita il 20 settembre.

Lazza su Laura Pausini: ” Zeri in più non è una trova della major. Sono in debito con lei”.

Intanto sui social Lazza ha ringraziato pubblicamente Laura Pausini confessando che il singolo è nato in modo del tutto spontaneo e di essere in debito con lei. «Volevo spendere due parole in merito a Zeri in più» – ha scritto Lazza precisando sulla collega – «quando hai un nome così grosso come quello di Laura non è facile accostarsi a qualcuno di così apparentemente distante artisticamente. Sarei io il primo ad avere paura di essere sporcato. Voglio che tutti sappiano che questo pezzo non è una trovata delle major, né di nessuno se non mia in primis, e di Laura che ha sposato il mio viaggio sin da subito, anche perchè non è così scontato che qualcuno abbia voglia di cantare parole uscite da una penna altrui. Mi rendo altrettanto conto di quanto il karma sia buono con me delle volte, ma d’altronde, anche a detta sua, ci piacciono le cose strane. Ci tengo che tutti capiate quanto peso ha questo pezzo. Grazie Laura, oggi abbiamo abbiamo scritto un altro pezzo di storia, sono in debito».

Zeri in più di Lazza e Laura Pausini, il testo

Non lo ricordo più oramai se mi cercasti o ti cercai

Se mi incontrasti o ti incontrai, ma è destino

Il mio orologio fa le sei, è l’alba dei miei nuovi guai

Se te ne vai o se resti qui, che importa?

Col buio pesto tu mi accendi

E anche se spesso voglio averti, a volte no

Io lo detesto, ma non è altro che

Una locura-ura-ura

Una locura-ura-ura (Woah, woah, woah, woah, woah, woah, woah)

(Woah, woah, woah, woah, woah, woah)

Una lo- (Okay, Zzala)

Very nice, supercar da Miami Vice

Mentre sto puntando centomila al Crazy Time

Sulla base faccio tricks come Jedi Mind

Col destino scritto sulla fronte come Gemitaiz (Una locura)

Hai il ferro nel video e tolta la maschera (cura)

Resti una barzelletta, fra’, come le mie da Cattelan (cura)

Mi auguro sto trend presto passerà (cura)

Mettere me con te è come la Darsena con l’Arsenal (Pah-pow)

Spegnimi la luce come un blackout (Blackout)

Che mi sembra tutto fake come SmackDown (SmackDown)

C’è la fila nella hall al mio checkout (Checkout)

Solo topi in consolle come deadmau5

Pesce dentro paella alla valenciana

Poi amici come prima, Paola e Chiara (Ahah)

Se ascolto il tuo disco, è una tale piaga

Di’ scusa ai bambini alla Balenciaga

Guardami ora

Prega per me, se morirò sarà da icona

‘Sti zeri in più, problemi in più, è la mia locura

Il tempo passa in fretta sopra al mio Daytona

Però non cura (Una lo-)

Se mi davi per morto, uh, come mai ti ho sentito?

Fra’, stavo bene nel torto, uh, mai mi sono pentito

“Hai fatto il disco dell’anno”, uh, l’ho letto su quel sito

Io non ho paura a dirti, uh, che ti abbiano mentito, ah

Prima della Scala, no, è lo show di Jacopo

Prendimi una scala, devo appendere un platino

Io non sono questi con le crisi di panico

Tutti i forum pieni, pure prima dell’Ariston

E penso alle mie quote, ricordo quando ancora erano poche

‘Sti rapper sono giovani marmotte

Tu sei il capo di questo, lui il primo a fare quell’altro

E poi mi sembrate il mio disco: mezzo milly di copie

Perdonami, milady, ma tutti ’sti geni dove li vedi?

Io odio ’sta gente che non si eleva (No)

Quello di cui sei fan per farsi quella foto che ha in mano il cash

Saranno un paio di mesi che preleva (Brr)

Guardami ora

Prega per me, se morirò sarà da icona

‘Sti zeri in più, problemi in più, è la mia locura

Il tempo passa in fretta sopra al mio Daytona

Però non cura

Una locura

Ti fa impazzire, poi ti prende in giro

Se vuole, sa perfino toglierti il respiro

Ma col passar del tempo svanirà

Laura Pausini e Lazza, il video del singolo “Zeri in più” (Locura)