Laura Pausini si sposa. L’interprete de “La solitudine” è pronta a pronunciare il fatidico “si” al compagno storico Paolo Carta. Un grande amore quello tra la cantante italiana più famosa al mondo e il celebre chitarrista fidanzati da 18 anni.

Laura Pausini e Paolo Carta: il matrimonio a Roma

Il 2023 di Laura Pausini è iniziato nel modo migliore. Dopo i festeggiamenti per i 30 anni di carriera con la maratona #Laura30, 3 concerti in 24h a New York, Madrid e Milano, e l’uscita del nuovo singolo “Un buon inizio”, la cantante italiana è pronta a sposare il compagno Paolo Carta. Proprio così, dopo 18 anni di fidanzamento la coppia si unirà in matrimonio. La notizia è trapelata nelle ultime ore dopo che sul sito del comune di Roma sono spuntate le pubblicazioni di matrimonio con tanto di nomi. Non è dato sapere di più come la data del matrimonio, anche se la coppia potrebbe pronunciare il “lieto si” questa estate prima dell’inizio del tour mondiale della cantante. Sulla location voci di corridoio parlando di Solarolo, la cittadina romagnola dov’è cresciuta Laura.

Al momento nessuno dei due ha commentato la notizia diventata virale e di dominio pubblico. Del resto la stessa Pausini lo scorso anno aveva raccontato:

Amo Paolo, abbiamo una bella famiglia e penso che ormai sia arrivato il momento di sposarci: è un passo che desideriamo fare tutti e due. Avevamo deciso di farlo l’anno scorso, ma con il Covid dobbiamo trovare una nuova data.

Laura Pausini e Paolo Carta: una grande storia d’amore

“Tutto è così leggero, da quando sei qui a dar sollievo ad ansia e ostacoli” cantava Laura Pausini nel brano “Casomai” dedicato proprio al compagno Paolo Carta. Un amore nato 18 anni fa e stato spesso al centro del gossip per via del precedente matrimonio del chitarrista. I due cominciano a collaborare insieme nel 2005 e, poco dopo, la loro intesa sul palcoscenico si trasforma in un grande sentimento. All’inizio però non sono mancate le difficoltà, le malelingue della gente come ha cantato Laura: “quanta gente mi diceva, non fidarti mai di lui con l’invidia di chi spera soltanto nei tuoi guai“. Paolo Carta, infatti, usciva da un matrimonio da cui erano nati tre figli.

La prima ad ammettere di avere avuto delle difficoltà è stata proprio la Pausini che ha raccontato:

Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Era fuori dalle mie convinzioni. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Che invece era forte.

Alla fine Laura ha aperto le sue braccia e si arresa all’amore. Un amore così grande che le ha regalato il suo “Grammy” più bello: la nascita della figlia Paola, che oggi ha 10 anni e che potrà vedere i suoi genitori coronare il loro sogno d’amore. Il matrimonio tra i due era nell’aria da diverso tempo, ma finalmente è arrivato il momento di celebrarlo. Dopo 18 anni i due sono più innamorati che mai con la cantante che ha raccontato:

Siamo ancora qui, insieme. E Paolo l’ho preso con i suoi tre figli, allora avevano 12, 11 e 3 anni: mai pensato di sostituirmi alla mamma, ma non volevo che questa storia potesse, anche minimamente, procurare danni a loro.