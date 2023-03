Laura Pausini è ufficialmente tornata. “Un buon inizio” è il titolo del nuovissimo singolo uscito in tutto il mondo da venerdì 10 marzo anche in versione spagnola. Un brano dal sound moderno ed attuale che segna il ritorno della cantautrice romagnola sulle scene musicali internazionali in concomitanza con i festeggiamenti per i 30 di carriera.

Laura Pausini, il nuovo singolo “Un buon inizio”: una crepa da cui entra una nuova luce

L’attesa è finita: dalle ore 00.00 di venerdì 10 marzo 2023 su tutte le piattaforme digitali e nelle radio è uscito Un buon inizio/Un buen inicio, il nuovo singolo di Laura Pausini pubblicato per l’etichetta Atlantic Warner. Dopo la breve anteprima, concessa dall’artista ai fan nei tre concerti – evento di New York, Madrid e Milano di #LAURA30, la maratona live per celebrare i trent’anni di carriera, la nuova canzone è disponibile per tutti. Un ritorno che segna una nuova pagina nella vita personale ed artistica della Pausini che per raccontare, anzi fotografare questo momento, ha deciso di affidarsi alla mano di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Il brano, infatti, è co-scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli e dalla stessa Pausini è una canzone moderna ed attuale che non fa rimpiangere i vecchi successi della cantante de “La solitudine”.

Il brano, infatti, non tradisce l’anima e la voce della Pausini che in questi anni di pandemia e stop forzato si è ritrovata a riflettere sulla vita, carriera e musica. Come tutti si è interrogata sul futuro, ma anche sul presente lasciandosi andare a riflessioni e pensieri perdendo a volte anche la bussola. Del resto dopo 30 anni di carriera, dopo aver venduto 80 milioni di dischi e aver vissuto esperienze uniche come il Premio Oscar, il Golden globe, l’Eurovision e il primo film “Piacere di conoscerti”, non era facile stupire l’ascoltare. Ancora una volta però la Pausini arriva dritta al cuore con una canzone che suona come una crepa da cui entra una luce così forte da illuminare la strada che verrà.

Laura Pausini parla del nuovo singolo “Un buon inizio”

Proprio Laura Pausini ha raccontato così il nuovo singolo “Un buon inizio”:

è una fotografia di tutto ciò che mi ha portata fino a questo momento. Ho festeggiato 30 anni di carriera, ma dopo il 27 febbraio per me è iniziato un nuovo percorso. Come molti di noi in questi anni di stop, ho avuto molto tempo da dedicare ai miei pensieri, a farmi domande sul mio passato e sul possibile futuro. Nonostante io abbia vissuto esperienze incredibili come L’Oscar, il Golden globe, l’Eurovision e il film Piacere di conoscerti, devo ammettere che mi sono sentita più volte persa, forse suggestionata da persone che attorno a me nel mio lavoro mi hanno fatto capire che non credevano più in me.

Ci ho messo più di due anni a trovare il coraggio di non ascoltare più quelle parole che come bombe lasciavano cicatrici. Le stesse cicatrici che oggi mi servono per volare meglio, per andare a vedere cosa c’è dopo, anche se nella mia vita ho vissuto tantissimo, non voglio sedermi sul passato, voglio dimostrare a me stessa e a chi mi giudica che la vita mi ha insegnato a combattere per le cose in cui credo. E io, credo che questo sia davvero un Buon Inizio”.

Anche Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è entusiasta di questa speciale collaborazione: ”

È stato bellissimo poter lavorare con un’artista che ha scritto la storia della musica italiana e internazionale. Poche volte sono stato in studio con una persona che sa conciliare professionismo e divertimento come Laura, si vede che a guidarla è da sempre una grande passione per ciò che fa. “Un Buon Inizio” è una canzone che parla di come ci si può migliorare, ma anche di come ci si deve accettare in un mondo in costante cambiamento.

Ricordiamo che Laura Pausini sarà impegnata questa estate nell’anteprima di un tour mondiale in programma il 30 giugno, 1 e 2 luglio in Piazza San Marco a Venezia e il 21 e 22 luglio Plaza De España a Siviglia.