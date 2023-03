Laura Pausini ha annunciato il suo nuovo singolo che si chiama “un buon inizio”, dopo il successo di #Laura30 per festeggiare i 30 anni di carriera. Dopo il grande successo di #Laura30, la maratona live con tre special performance in sole 24 ore a New York, Madrid, Milano è stato annunciato il nuovo singolo della cantante che si chiama “Un Buon Inizio”.

“Un buon Inizio”, annunciato il nuovo singolo di Laura Pausini dopo #Laura30

Ieri sera si è conclusa al teatro Carcano di Milano, #LAURA30, la maratona live da record di Laura Pausini per festeggiare i trent’anni di carriera. Partita dall’Harlem’s World-Famous Apollo Theater con successivo scalo al The Music Station di Madrid, le tre special performance in tre paesi diversi, prese d’assalto dai numerosi fan che hanno accalcato teatri, hanno segnato il ritorno sulle scene dell’artista italiana più premiata del mondo che dal 1993 ha portato più di ogni altro la sua musica oltre ogni confine.

Ne ha fatta di strada la nostra Laura Pausini: da quel Festival di Sanremo del 27 febbraio del 1993 in cui ha presentato al canzone “La Solitudine“. Ha macinato numeri da vera star internazionale portando il nome dell’Italia nel mondo. Allo stesso modo di come stanno facendo i Maneskin che hanno raggiunto il successo planetario in soli 3 anni.

Ma Laura è riuscita nell’impresa quando ancora non c’erano i social, quando la comunicazione era limitata – si fa per dire – a Radio e televisione. La maratona Live di Laura Pausini è un’impresa senza precedenti, uno sforzo fisico e vocale che la cantante ha voluto per il suo grande pubblico che la supporta e la sostiene dal 30 anni. Insomma può essere molto semplice raggiungere il successo a volte, ma mantenerlo per così lungo tempo significa che alla base c’è un talento vero.

Laura Pausini e i molti premi vinti nella sua lunga Carriera

La maratona ha riportato sul palco Laura dopo cinque anni di assenza dal live. Cinque anni che le sono valsi nuovi riconoscimenti in tutto il mondo, una nomination agli Oscar 2021 e la vittoria di un Golden Globe. Dal palco di #LAURA30 è arrivato a sorpresa anche l’annuncio di una nuova canzone. Alla fine di ogni show, infatti, Laura non ha resistito e ha voluto “spoilerare” un frammento del suo nuovo singolo che non poteva chiamarsi che “Un buon inizio” (“Un buen inicio”, nella versione spagnola).

L’artista del Palco del Teatro Carcano di Milano ha raccontato prima di intonare il nuovo brano, di aver vissuto nella sua vita dei periodi bui, tristi ma dopo ha cambiato idea ha trovato la forza per reagire. Infatti la Pausini dice: “Che sia un buon inizio per tutti noi”. Il pubblico in delirio per Laura l’ha applaudita e acclamata come merita. La Pausini ci ha tenuto a precisare:

“Ho pensato tanto a come festeggiare questo nostro anniversario. La mia storia d’amore più lunga io l’ho creata con chi mi ha scelta come la loro voce. Durante questi anni di Covid, seppur vivendo viaggi ed emozioni indescrivibili con il Golden Globe, gli Oscar, il

docufilm ed Eurovision, ho avuto molto tempo per riflettere su questi miei 30 anni di vita nel mondo. Ho capito che mi stavo adattando ai ritmi di chi si accontenta, e non mi piacevo, non mi riconoscevo. Ho cercato di trovare in me una forza che sinceramente avevo perso e anche per questo ho disegnato un logo con una donna (che sono io) che corre avanti attraverso il tempo.

Laura Pausini continua aggiungendo

Voglio e devo farmi questo regalo: sapere che non sono arrivata alla meta, che c’è ancora altro da scoprire, e spiegare a chi crede in me che anche le persone che hanno vissuto quello che ho avuto l’onore di vivere io, possono trovare un nuovo coraggio, nuovi stimoli, nuove mete… perché non è bello che ci si sieda sul passato, io penso che solo guardando avanti possiamo trovare una speranza e

sentirci vivi, possiamo trovare la gioia nel cuore, possiamo capire che c’è ancora tanta vita da andare a conoscere. Ecco perché ho voluto fare una pazzia, 24 ore,3 città, 2 continenti, 5 lingue, 30 anni. Non sapevo davvero se ce l’avrei fatta, ma se noi persone famose siamo così tanto osservate e giudicate, io preferisco che chi mi segue veda che mi impegno, mi pongo nuove sfide e non per megalomania, ma per vivere, per sentirmi utile, anche se potrei godermela senza fare sforzi… ecco io mi voglio mettere sempre in

discussione, con tutta la passione che ho, finché avrò forza”.

Per questa speciale occasione Laura Pausini ha scelto di indossare un completo Emporio Armani rinnovando così il forte legame con lo stilista Giorgio Armani. #LAURA30 è stato organizzato e prodotto da GenteMusic e Friends&Partners (direzione creativa Fabio Novembre, light designer Jacopo Ricci, special effects Luca Toscano).