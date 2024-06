Inarrestabile Laura Pausini! La cantante italiana ha infranto i 5 miliardi di ascolti streaming sulle piattaforme digitali per la sua discografia. Un nuovo record per la voce italiana più premiata al mondo!

Laura Pausini: 5 miliardi di ascolti streaming sulle piattaforme digitali per le sue canzoni

Laura Pausini celebra un altro importante riconoscimento. Dopo 1 Grammy Award, 4 Latin Grammy, 1 Golden Globe, 1 Nomination agli Oscar, Latin Recording Academy Person of the Year 2023, la sua discografia raggiunge i 5 miliardi di ascolti streaming sulle piattaforme digitali. Con più di 30 anni di carriera, la Pausini continua a portare la musica italiana in giro per il mondo conquistando anche le nuove generazioni. Con 14 studio album, diverse raccolte live, un disco di cover tra i più venduti di sempre e prestigiosi duetti e collaborazioni con le voci più importanti del panorama musicale internazionale, le canzoni di Laura Pausini continuano a fare il giro del mondo!

Un traguardo importante per la musica della Pausini che resta stabile nella vetta della classifica di Spotify come la voce femminile italiana più ascoltata del mondo con più di 8 milioni di ascoltatori mensili. Non solo, nell’ultimo anno ha registrato un incremento per i suoi show live che supera del 25% dei paganti, un risultato che batte i record precedenti e la conferma artista femminile più performante del nostro paese!

Laura Pausini concerti: a novembre riparte il LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024

Dopo il grandissimo successo del “LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024” che ha infranto la soglia di 450mila spettatori in tutto il mondo. Non si contano i sold out registrati nelle arene e nei palazzetti più prestigiosi in Italia, Europa, Sud America e Stati Uniti. Per chi se lo fosse perso non c’è da preoccuparsi: la cantante italiana più premiata al mondo è pronto a tornare dal vivo.

In autunno, infatti, andrà in scena il LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024 che prenderà il via con una doppia data allo O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra. Poi una serie di concerti in Europa prima di tornare nei palazzetti di mezza Italia. Gran finale il 31 dicembre 2024 a Messina con uno show di Capodanno che si preannuncia imperdibile! Il LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024 è organizzato e prodotto da Friends&Partners, I biglietti di tutte le date del tour sono disponibili su Ticketone.