Inarrestabile Laura Pausini! La cantante fa il bis a Milano e Londra con i concerti della prossima tranche invernale del suo World Tour 2024! Ecco le nuove date!

Laura Pausini, il concerto di Milano e Londra verso il sold out

Non è ancora iniziato, ma il World Winter Tour 2024 di Laura Pausini si preannuncia un successo! A distanza di poche settimane dal lancio delle prime date, la cantautrice raddoppia a Milano e Londra. Due nuove date aggiunte in calendario per il World Tour che vedrà la Pausini tornare in Italia ed Europa il prossimo mese di novembre. A Londra saranno due i concerti in programma rispettivamente il 4 e 5 novembre presso l’Arena O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra. Anche a Milano bis con due show previsti per il 27 e 28 novembre presso il Forum di Milano dopo i precedenti 4 sold out. Numeri da capogiro per l’interprete che da 30 anni è sulla cresta dell’onda confermandosi come unica donna tra le voci italiane e straniere a siglare questo risultato.

Non solo, a dispetto delle tendenze del momento, Laura Pausini è stabile nella vetta della classifica di Spotify come Artista Donna Italiana più ascoltata del mondo! Grazie al nuovo disco “Anime Parallele” e al tour mondiale in Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti, nell’ultimo anno c’è stato un incremento per i suoi concerti del 25%! Un risultato che supera i precedenti tour con la Pausini che si conferma come l’artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale.

Laura Pausini, 30 anni di carriera e canzoni nel World Winter Tour 2024

Intanto prosegue inarrestabile il tour mondiale di Laura Pausini che, dopo aver conquistato l’Italia e l’Europa, è partita per l’America. La cantante, infatti, è attualmente impegnata nella Leg americana che, dopo le date sold out di Houston e Los Angeles, ha in programma concerti ad Orlando, Miami e Chicago. Poi il gran finale il prossimo 6 aprile al Madison Square Garden di New York dove canterà in 5 lingue per festeggiare i suoi 30 anni di carriera oltreoceano.

Un successo mondiale per la Pausini che si conferma come la voce italiana più amata ed ascoltata al mondo; una voce capace di parlare al cuore delle persone attraversando diverse generazioni. Il LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024, la nuova leg del decimo tour mondiale, organizzato e prodotto da Friends&Partners, farà tappa anche a Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina.

I biglietti delle nuove date di Londra e Milano e di tutte le date del tour sono disponibili su Ticketone.