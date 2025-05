Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 4 maggio 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Verissimo e Domenica In del 4 maggio 2025

Prima di passare ai dati del pomeriggio, segnaliamo i dati Auditel e gli ascolti di Citofonare Rai2 che raduna 354.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 467.000 spettatori (5.4%) nella seconda parte.

Nel pomeriggio invece, su Rai1, preceduta da TG1 Libri (3.691.000 – 28.2%) e la presentazione (2.013.000 – 16.9%), Domenica In colleziona 2.320.000 spettatori con il 20.4% nella prima parte, 2.058.000 spettatori con il 19.6% nella seconda parte e 1.613.000 spettatori con il 16.2% nella terza parte di 34 minuti chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.444.000 spettatori con il 14.1%.

Ascolti tv di Canale 5: Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.136.000 – 16.1%), Beautiful raggiunge 1.973.000 spettatori pari al 16.5% e Tradimento interessa 1.975.000 spettatori pari al 18.1%. A seguire Verissimo intrattiene 1.794.000 spettatori pari al 18.3% nella prima parte e 1.698.000 spettatori pari al 16% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai2 Musica Mia totalizza 283.000 spettatori pari al 2.4%, mentre Bellissima Italia incolla davanti al video 294.000 spettatori pari al 2.6%. A seguire la finale di Pallavolo – Superlega Maschile totalizza 298.000 spettatori pari al 2.9%; il pre e post gara con Rai Sport Live a 268.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1, dopo E-Planet(369.000 – 3.1%) e il pre gara (310.000 – 2.7%), la Formula E raccoglie 321.000 spettatori (2.9%) nella gara e 232.000 spettatori (2.2%) nel podio. A seguire N.C.I.S. New Orleansconquista 229.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 299.000 spettatori (3%) nel secondo episodio.

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.161.000 spettatori (17.4%), mentre In Mezz’Ora è visto da 1.042.000 spettatori (9%) nella prima parte e 668.000 spettatori (6.2%) nella seconda parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. A seguire, dopo la presentazione (500.000 – 4.9%), Rebus conquista 553.000 spettatori (5.6%), mentre Kilimangiaro è seguito da 898.000 spettatori (8.5%).

Su Rete4 Giorno maledetto ha convinto 308.000 spettatori con il 2.7% e I quattro dell’Ave Maria 467.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 498.000 spettatori pari al 4.4%, mentre La7 Doc – Monte Soratte: Il Rifugio di Mussolini interessa 303.000 spettatori pari al 3.1% e Chocolat è visto da 212.000 spettatori pari all’1.8%.

Su Tv8 la Superbike coinvolge 386.000 spettatori (3.1%). A seguire MasterChef interessa 261.000 spettatori (2.5%) e 4 Hotel 185.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Comedy Match è visto da 218.000 spettatori (2%). A seguire Little Big Italy totalizza 220.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 306.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio.