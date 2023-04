Laura Pausini per i 30 anni di carriera ha regalato ai fan Laura 30, una maratona live di tre concerti in giro per il mondo. In sole 24h, la cantante de “La solitudine” è tornata dal vivo con tre live magici a New York, Madrid e Milano. Lo speciale arriva in prima serata su Rai1: ecco quando.

Laura 30, i 30 anni di carriera di Laura Pausini su Rai1: ecco quando in tv

Laura Pausini ha celebrato 30 anni di carriera con un viaggio straordinario: #Laura30. Tre concerti in due continenti per raccontare il percorso artistico che l’ha portata a diventare una delle voci italiane più amate e conosciute al mondo. In sole 24 ore la cantante è volata da New York a Madrid fino a Milano per tre concerti speciali per rincontrare i suoi fan e tutte quelle persone che non l’hai mai lasciata sola. Un viaggio magico che diventa un docu-film trasmesso martedì 4 aprile a partire dalle ore 20.35 su Rai1.

Un omaggio che Rai1 ha voluto fare all’artista dei record con un docu-film in cui potremo vivere le emozioni dietro le quinte di un tour mai fatto prima. Non solo, spazio ad una intervista inedita ed intima alla cantante realizzata in un teatro, che è il fil rouge e voice over di tutto il progetto curato da Laura Pausini e Dario Garegnani con la regia di Dario Garegnani.

Andrà in onda il 4 aprile a partire dalle 20.35. Per quella sera salterà, così, la puntata quotidiana de I soliti Ignoti di Amadeus per lasciare spazio alla pellicola diretta da Dario Garegnani. Protagonista assoluta Laura, che è anche autrice insieme al regista dello speciale.

Laura Pausini 30 anni di carriera: nuovo singolo “Un buon inizio”, matrimonio e concerti

Per i 30 anni di carriera sono tantissime le iniziative di Laura Pausini. Dopo la maratone live tra New York – Madrid – Milano, la cantante è pronta a trasformare la sua casa di famiglia a Solarolo, dove è cresciuta e vissuta, in un museo. Da 30 anni il padre Fabrizio Pausini conserva cimeli, regali dei fan, premi e abiti importanti tra cui la giacca che la cantante ha indossato al primo Festival di Sanremo del 1993.

Non solo, la Pausini per i 30 anni di carriera ha lanciato un nuovo singolo dal titolo “Un buon inizio” scritto a quattro mani con Ricccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e un nuovo tour mondiale. L’anteprima del Live Tour è fissata per il prossimo 30 giugno a piazza San Marco a Venezia e proseguirà con due concerti a Siviglia. In inverno, invece, al via il tour mondiale che la porterà a cantare in Italia, Europa ed America. Infine ciliegina sulla torta, la Pausini si è sposata con il compagno Paolo Carta. Una cerimonia intima e privata per i due che, dopo 18 anni d’amore e una figlia Paola, si sono uniti in matrimonio.