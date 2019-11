L’Assedio torna in tv. Stasera, in prima serata sul Nove, Daria Bignardi ritrova i telespettatori, proponendo nuove interviste ai vari ospiti presenti in studio. Ecco le anticipazioni per questo mercoledì 13 novembre 2019.

L’Assedio: ospiti puntata stasera, 13 novembre 2019

Ad impreziosire la puntata de L’Assedio di stasera, 13 novembre 2019, saranno i seguenti ospiti. Tutti nomi di primo piano, che si confrontano con Daria Bignardi nella nuova trasmissione targata Nove e Itv Movie.

Parliamo di: Carlo Calenda, Gipi, Marracash, Gino D’Acampo, Annalisa Corrado. A questi si aggiungono anche Michela Murgia e Luca Buttura, che tornano dopo l’ospitata della scorsa settimana.

L’intervista a Calenda potrebbe aprire la trasmissione, con il commento del politico a proposito delle scadenze imminenti per il governo attuale, formato da rappresentanti sia di Pd che di Cinque Stelle.

Spazio, dunque, al fumettista e autore di graphic novel (Gipi), al rapper che ha registrato sold out per i suoi due recenti concerti a Milano (Marracash) e allo chef italiano che è diventato una “stella” in Gran Bretagna (D’Acampo).

Infine, l’ingegnere meccanico Annalisa, con la sua storia da portavoce di Green Italia ed il ritorno in studio, a grande richiesta, della scrittrice Michela Murgia e del giornalista Luca Buttura.

L’Assedio, Daria Bignardi ha rifatto Le invasioni barbariche su Nove?

A guardare le prime puntate de L’Assedio una domanda nei telespettatori può sorgere spontanea: Daria Bignardi ha rifatto Le Invasioni Barbariche, ma sul canale Nove di Discovery?

Al momento, così pare. La scelta degli ospiti sembra ricalcare le decisioni del precedente programma in onda su La7; inoltre, anche luci e scenografia non sembrano troppo distaccarsi dal precedente modello.

Del resto, un successo come “Le Invasioni” è anche bene replicarlo. E mancava, in una tv che si ripete pur cambiando titolo. Insomma, per una volta si tratta di una sorta di replica originale, almeno così dicono i beninformati.