L’Amica Geniale sta per tornare con il quarto e ultimo capitolo della saga dal titolo ‘Storia della bambina perduta‘. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della serie evento campione di ascolti, il cast e quando andrà in onda.

Storia della bambina perduta: quando in tv e anticipazioni

Grande attesa per l’ultimo capitolo della saga dopo L’amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta. I primi due episodi de L’amica geniale – Storia della bambina perduta sono stati presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Tratta dai romanzi di Elena Ferrante, la quarta e ultima stagione andrà in onda da lunedì 11 novembre 2024 in prima serata su Rai1 alle ore 21.35.

Ma quali sono le anticipazioni di Storia della bambina perduta? L’amicizia tra le due protagoniste, Elena Greco e Lila Cerullo, giunge all’epilogo. Le due, che abbiamo visto crescere, ora sono diventate donne: Elena, che aveva lasciato Napoli per studiare, è una scrittrice affermata, separata e con due figli. Ama ancora Nino Sarratore che è ricomparso nella sua vita. Lila invece è rimasta a Napoli ed è diventata un’imprenditrice informatica ma deve combattere contro le infiltrazioni camorristiche del suo rione. Non mancano infatti i contrasti con i potenti fratelli Solara.

Numero puntate e cast

L’Amica Geniale è prodotta da Hbo e Rai Fiction (Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe) e in totale per questo quarto e ultimo capitolo prevede cinque prime serate. Venduta in 162 Paesi, c’è grande attesa per il finale di questa stagione la cui regista è Laura Bispuri.

Ad interpretare le protagoniste sono Alba Rohrwacher (nel ruolo di Elena e della voce narrante), Irene Maiorino (Lila) e Fabrizio Gifuni (Nino Sarratore). Accanto a loro ci sono Stefano Dionisi, Anna Rita Vitolo, Pier Giorgio Bellocchio, Daria Deflorian, Gaia Girace, Lino Musella, Eduardo Scarpetta, Edoardo Pesce e Sonia Bergamasco.