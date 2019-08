La5 dedica due imperdibili serate al mito di Lady Diana e alla Famiglia Reale Inglese: ecco le anticipazioni degli speciali realizzati da VideoNews.

Lady Diana, a 22 anni dalla morte: lo speciale su La5

Il 31 agosto del 1997 Lady Diana, la Principessa del Galles, perdeva la vita in un terribile incidente a Parigi sotto il Ponte dell’Alma. Sono trascorsi 22 anni da quella tragica notte, ma il mito della Principessa del Popolo continua a vivere ancora oggi. In occasione dell’anniversario della morte, La5 ha pensato bene di ricordare Lady D con uno speciale in onda sabato 31 agosto 2019 alle ore 21.15, che racconta la vita e la storia di Diana Spencer. Si parte dai primi anni di vita fino alla consacrazione internazionale come Principessa del Galles.

Diana Spencer nasce in una delle più antiche e importanti famiglie inglesi, ma nel 1977 la sua vita prende una piega inaspettata. Diana, infatti, incontra per la prima volta il Principe Carlo, figlio della Regina Elisabetta, e tra i due scatta l’amore. Prima il fidanzamento, poi il matrimonio reale nel 1981 e pochi anni dopo la nascita dei figli William e Henry.

La vita di Lady D però diventa un romanzo attirando l’attenzione dei media e del gossip. Come principessa decide di impegnarsi in prima linea in difesa dei più deboli: dalle campagne di prevenzione all’Aids a quelle per la lebbra. Non solo, diventa madrina di numerosi enti di beneficenza, appoggia campagne a favore degli animali e contro l’utilizzo delle armi fino a diventare portavoce di associazioni benefiche che si occupano dei senzatetto, di giovani tossicodipendenti e anziani fino a ricoprire il ruolo di presidente del Great Ormond Street Hospital for Children di Londra.

Il film racconta il lato umano e privato di una donna che, ancora oggi a distanza di 22 anni dalla morte, è ancora la regina più amata d’Inghilterra. La conferma? Arriva proprio da Londra dove il sito Express che chiesto ai lettori di votare il membro preferito della Royal Family. Lady D ha vinto di gran lunga su tutti battendo anche la regina in carica Elisabetta!

Stile Reale, lo speciale dedicato alla Royal Family su La5

Un altro appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della Famiglia Reale Inglese è “Stile Reale”, lo speciale in onda martedì 3 settembre 2019 alle ore 21.15 su La5.

Si tratta di uno speciale che ripercorre la vita della Royal Family tra matrimoni, scandali, morti premature e nuove nascite. Da sempre la Famiglia Reale Britannica attira l’attenzione dei media internazionale e del gossip per via degli scandali: dal matrimonio scoppiato tra Diana e Carlo per via di Camilla Parker Bowles fino al più recente che ha coinvolto il Principe Andrea e Epstein. Non dimentichiamo poi i recenti casi: il Principe Harry e il matrimonio con moglie Meghan fino alla nascita del piccolo Archie e i possibili ‘battibecchi’ tra le due “principesse” Kate Middleton e Meghan Markle.

A raccontare il mondo dorato della Famiglia Britannica Lavinia Orefici e il direttore del periodico Nuovo Riccardo Signoretti.