Tutto ferve per le vacanze estive, ma in Viale Mazzini non ci si ferma un attimo così, come nelle altre reti, per delineare i nuovi palinsesti autunnali. La novità che potrebbe esserci in Rai, a partire da settembre è l’arrivo di due conduttori nuovi di zecca per “la Vita in Diretta”: Lorella Cuccarini e Milo Infante.

Cuccarini – Infante la nuova coppia della Vita in diretta?

La Vita in Diretta il contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Rai ha visto in questi anni l’avvicendamento di numerosi conduttori: Mara Venier, Mita Medici e poi anche Marco Liorni in team con Cristina Parodi, fino ad arrivare a l’anno appena trascorso, alla conduzione di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, che ci hanno regalato momenti anche molto trash. I due infatti non si sono tollerati più di tanto, anche se l’hanno buttata sempre sullo scherzo.

Quindi la domanda che ci si pone in questi giorni è: chi prenderà il posto della Fialdini e di Timperi alla conduzione de La vita In Diretta? I nomi più accreditati al momento sembrerebbero, quelli di Lorella Cuccarini e Milo Infante.

Insomma, il programma pomeridiano dell’ammiraglia Rai è costantemente in affanno per quel che riguarda gli ascolti. La corazzata di Pomeriggio Cinque, su canale 5, con al timone la queen of caffeucci, Barbara D’Urso si è confermata anche quest’anno leader negli ascolti della sua fascia oraria e quindi la Rai per essere competitiva, deve piazzarci un volto molto conosciuto e amato. La scelta pare essere ricaduta su Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini alla conduzione de La Vita In Diretta?

Lorella Cuccarini non c’è dubbio è una showgirl a tutto tondo e molto versatile: canta, balla, recita e conduce con estreme facilità. La sua immagine è sempre molto rassicurante, per cui si spera che un volto così conosciuto instauri un rapporto di empatia con il pubblico così come accade con Barbarella a Mediaset.

Senza dimenticare che Lorella, ha un’esperienza televisiva invidiabile. Dal lontanissimo “Fantastico” passando poi per altre esperienze come Domenica In o alcune fiction sempre in Rai. Insomma, la Cuccarini è come recitava uno spot degli anni ’80 che la vedeva come testimonial, è “la più amata dagli italiani”!!!

Ma sarà veramente così? I detrattori si sono subito fatti sentire, puntando il dito sulla conduttrice affermando che sarebbe “una raccomandata” di ferro in quanto sposa le idee di Salvini, attuale leader di governo. Ma si potrebbe dire lo stesso quando ci sono stati governi di sinistra, la Rai pullulava di volti che sposavano proprio quell’ideologia…

Milo Infante alla Conduzione de La Vita In diretta?

Ma al fianco di Lorella Cuccarini chi vedremo? Pare d’obbligo che ci sia un giornalista e il nome più accreditato è quello di Milo Infante, tornato recentemente in Rai alla conduzione di un programma su Rai2 sui giovani di oggi.

Infante è un validissimo giornalista che ha condotto già nel passato un programma di infotainment su Rai2, la trasmissione era L’Italia sul 2 con Monica Leofreddi. Era decisamente un bel programma e fu un peccato vederlo sfumare.

Ma Infante potrebbe non essere l’unica opzione della nuova Vita in diretta, si fanno, infatti, anche i nomi di Alberto Matano o di un ritorno di Timperi. Chi avrà la meglio? Staremo a vedere.