Mentre La Vita in Diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano andrà in onda su Rai 1 fino a fine giugno 2020, già da ora spuntano i nomi dei nuovi conduttori della versione “Estate” del programma. Ma di chi si tratta?

La Vita in Diretta 2020 Estate, i conduttori sono Laura Chimenti e Pino Strabioli

Stando a quanto scrive Alberto Dandolo su “Oggi”, i conduttori de La Vita in Diretta 2020 Estate sono Laura Chimenti e Pino Strabioli. Due volti assolutamente inediti per la guida della nota trasmissione di RaiUno.

«La notizia – si legge sulla versione online del settimanale – non è stata ancora ufficializzata ma sarà, salvo ripensamenti dell’ultim’ora, questa la coppia di professionisti scelta da Stefano Coletta neo direttore della rete ammiraglia di viale Mazzini».

Laura Chimenti è una stimata giornalista e conduttrice dell’edizione delle ore 20.00 del Tg1. Quest’anno si è fatta anche notare grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2020 in qualità di co-conduttrice.

Pino Strabioli, invece, è un regista, attore e conduttore televisivo. Dopo le prime collaborazioni a Uno Mattina, ultimamente si è anche fatto apprezzare su Rai3 e con prodotti televisivi di qualità come Grazie dei fiori e In Arte.

La vita in diretta estate, Beppe Convertini e Lisa Mazzoli non riconfermati

Lo svelamento dei due nuovi conduttori de La vita in diretta estate sembra di fatto bollare come vera anche l’ipotesi di una non riconferma di Beppe Convertini e di Lisa Marzoli.

Salvo ulteriori passi indietro improvvisi, infatti, “Il purosangue di Martinafranca” e “La lince di Ortona” non dovrebbero più condurre, almeno per quest’anno, la popolare trasmissione in onda nel pomeriggio di Rai 1.

Ambra Angiolini a La vita in diretta?

Sfuma così – o almeno per ora così sembra – l’ipotesi dell’arrivo di Ambra Angiolini alla conduzione de La Vita in Diretta; se n’era parlato dopo la recente esperienza, positiva anche in termini di ascolti, alla guida del concerto dell’1 maggio su Rai 3.

Tutto questo in vista di prossime linee di palinsesto future, con l’indiscrezione – pare sempre più insistente – che vorrebbe Lorella Cuccarini presto fuori da La Vita in Diretta e Alberto Matano al timone da solo dal prossimo settembre. Ma sarà davvero così? Vedremo.