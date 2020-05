La Vita in Diretta, programma di intrattenimento e informazione pomeridiano, dell’ammiraglia Rai pare abbia in serbo delle novità per la prossima stagione. Stando alle indiscrezioni in rete, a settembre al timone dell’ infotainment di Rai 1, ci sarebbe solo Alberto Matano.

Stando alle informazioni de La Stampa ma anche di altre testate come La Repubblica, pare che La vita In Diretta per la prossima stagione tv avrà un solo conduttore. L’indiscrezione parla di Alberto Matano, giornalista, come unico conduttore del programma di Rai 1, che ogni pomeriggio tiene compagnia agli italiani, tra informazione e intrattenimento.

Ma se in questa edizione, Matano si è occupato di informazione e cronaca, lasciando il gossip alla Cuccarini, nella nuova edizione sarà Matano ad occuparsi di tutto? Oppure il programma avrà un nuovo taglio giornalistico in cui il gossip avrà solo un ruolo marginale?

Queste le ultime indiscrezioni sulla tv, e come accaduto in passato con Michele Cucuzza e Lamberto Sposini, alla Vita In diretta si sta pensando ad una conduzione unica, nella persona di Alberto Matano.

Sarà veramente così?

Eppure la coppia funziona in video e pare non ci siano grossi problemi tra loro, anche se il gossip li vorrebbe litigiosi e rivali. In realtà molte volte i diretti interessati hanno smentito questa voce, affermando di avere un ottimo rapporto e una stima reciproca l’uno per l’altra.

L’indiscrezione de La Stampa sul futuro in tv di Alberto Matano

“Anche La vita in diretta potrebbe subire un’amputazione. Via Lorella Cuccarini per andare verso la conduzione unica di Alberto Matano”, si legge su La Stampa. Intanto Alberto Matano e Lorella Cuccarini continueranno ad andare in onda fino al 26 giugno prossimo. Come tanti altri programmi della Rai si è deciso di allungare la programmazione a causa del covid -19 per dare la possibilità al pubblico di essere costantemente aggiornati sulla pandemia.

Il gossip sarà reale? A settembre vedremo solo Matano alla Vita In Diretta? Staremo a vedere…