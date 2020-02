Poco più di un mese fa è stato il primo a varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Michele Cucuzza, che proprio nella scorsa puntata è stato eliminato perdendo il televoto contro Fabio Testi, Barbara Alberti e Adriana Volpe. Un’esperienza importante che è valsa a Michele come un intelligente riscatto televisivo. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida Tv, oltre a replicare a quanti l’avevano accusato di aver messo in atto delle strategie nel momento della nomination, Michele ci ha parlato della sua esperienza nella casa, negando una sua possibile partecipazione a “L’isola dei famosi“. E a proposito della storia d’amore tra Pago e Serena ha voluto esprimere la sua solidarietà e vicinanza a Pago.

Intervista Esclusiva a Michele Cucuzza

1) Michele, sta circolando in queste ore un’indiscrezione che la vorrebbe assieme ad Adriana Volpe al timone di “Mattino Cinque Weekend”. Cosa ci può dire al riguardo?

Non ne so nulla. Anche io ho appreso questa notizia dai siti online e lo prendo come un buon auspicio. Da tanti anni provo una forte stima nei confronti di Adriana Volpe con la quale abbiamo instaurato una bella amicizia. Mi piacerebbe fare qualunque cosa con lei.

2) Cosa l’ha convinta a partecipare al Grande Fratello Vip? E cosa le ha lasciato questa esperienza?

Era da un paio di anni che ricevevo benevoli segnali da parte degli autori del Grande Fratello. Non mi andava però di partecipare senza avere una presenza fissa in televisione. Dopo aver condotto fino a maggio dello scorso anno per tre anni “Buon pomeriggio”, un bellissimo programma su Telenorba, ho deciso di accettare perché mi sono sentito pronto. Non ero un ripescato ma uno che stava facendo il suo lavoro e che decideva in un momento di pausa di concedersi questa esperienza. Le mie aspettative sono state superate per due motivi. E’ stato un bellissimo esperimento sociale e anche intergenerazionale. Vivere in condizioni di costrizione e di non luogo è stata una sfida perché mi ha permesso di entrare in contatto con una ventina di persone delle quali alcune mai viste e con cui ho avuto modo di costruire dei rapporti. Pur non essendo giovanissimo ho avuto possibilità di confrontarmi con giovani che hanno la stessa età delle mie figlie. Si vuol far credere che nei reality ci si accapigli o che entrino in gioco dinamiche particolari e invece vivendola dall’interno ho capito che non è affatto così.

3) Quindi è un’esperienza che consiglierebbe anche agli altri suoi colleghi.

Assolutamente. Ormai sono in televisione da tanti anni e conosco bene i meccanismi che ci sono all’interno. Sul piano umano è interessante anche per chi non ha mai sperimentato la televisione. Per i giovani esordienti può essere un’esperienza umana importante.

4) Chi merita di vincere tra i concorrenti? E chi invece vorrebbe fuori?

Tra le donne faccio il tifo per Adriana, Clizia e Licia. Tra gli uomini invece meriterebbe di vincere Antonio Zequila per la sua carica di simpatia. Grazie al cielo è stata un’esperienza che mi ha dato modo di costruire o rinsaldare dei rapporti ma non ho maturato ostilità.

5) Nella casa del Grande Fratello non è sembrato scorrere buon sangue tra lei e Pasquale. Cosa le ha dato più fastidio? Vi siete poi confrontati?

E’ stata una discussione tra amici. Abbiamo discusso di internet e dei social e ci siamo scambiati opinioni diverse in merito. Può capitare di accalorarsi nel sostenere le proprie posizioni ma nel momento in cui è iniziata la discussione è anche finita. Pasquale è infatti poi rientrato come allenatore e ci siamo abbracciati. Ho sempre seguito tutte le sue indicazioni e lo considero un caro amico. Non c’è nessuna tensione tra di noi, anzi.

Michele Cucuzza stratega al Grande Fratello?

6) Cosa vuole replicare a chi l’ha accusato di fare strategie all’interno della casa? E’ rimasto male per il comportamento di Montovoli?

Io scherzavo. La situazione si è ribaltata da sola senza che io abbia fatto nulla. Avevo avuto l’impressione di essere sotto scacco e poi in pochi secondi chi mi voleva “fregare” si è trovato ad essere in nomination. Sembrava che sotto ci fosse un complotto e che io avessi messo in atto chissà quale strategia. Sarebbe stato anche impossibile farlo. Infatti, quando uno entra nel confessionale, deve scegliere una carta e non ha neanche il tempo di stare a pensare. Ho sicuramente sbagliato i toni ma mi veniva da ridere per la situazione. Se ho ferito la sensibilità di qualcuno mi dispiace ma ho cercato solo di essere ironico.

7) Sulla vicenda Pago-Serena cosa ne pensa?

Ho conosciuto Pago e ho subito solidarizzato con lui. L’ho da subito considerato un modello per i giovani perché diverso dal maschio tradizionale italiano. Pago è un uomo che sa soffrire, che sa mostrare le proprie fragilità e che sa perdonare. Gli ultimi avvenimenti lo stanno tormentando in modo particolare. Quando Serena è entrata nella casa ero contento per lui e non ho mai condiviso i commenti malevoli che circolavano sui social. Mi dispiace che Pago stia vivendo nuovamente momenti difficili. Sono di nuovo solidale con lui e mi auguro che questo suo travaglio possa portare ad un chiarimento definitivo con Serena.

8) Le piacerebbe partecipare all’Isola dei famosi o con i reality ha chiuso?

Scherzando si dice sempre mai dire mai. Mi hanno detto che “L’isola dei famosi” è veramente stressante dal punto di vista fisico e psicologico e che per riprendersi ci vogliono settimane se non mesi. Questo aspetto mi spaventa molto. Mi incuriosisce l’idea però quando ascolto i racconti di chi ci ha partecipato penso proprio che non faccia per me.

Michele Cucuzza e la Vita in diretta

9) Per tanti anni è stato al timone de “La vita in diretta”. Di recente Francesca Fialdini ha dichiarato che il format andrebbe rivisto. Cosa ne pensa?

“La vita in diretta” è cominciata con me e ha avuto da subito un grande successo. Era il primo esempio nella televisione di quello che le persone colte chiamano infotainment, l’insieme tra informazione e intrattenimento condotta da un giornalista. Era una specie di scandalo perché non si era mai visto un giornalista del telegiornale che si metteva a ridere e scherzare con l’ospite di turno. Non ho seguito però la discussione.

10) Ha ricevuto anche delle proposte dalla Rai? In una recente intervista ha dichiarato che le piacerebbe fare l’opinionista politico.

Per quanto riguarda il lavoro, per tutta la durata del Grande Fratello sarò uno degli opinionisti. Per il futuro utilizzerò questo tempo per capire cosa potrei fare dopo questa esperienza. E’ ancora un po’ presto per dirlo.

11) Cosa le piace guardare in TV?

Mi piace l’informazione e seguo molto le serie. Ieri sera ho iniziato a vedere “Zero zero zero” su Sky Atlantic e l’ho trovata estremamente emozionante. Oltre ad essere una serie è un documento importante che dovremmo vedere tutti.