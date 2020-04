La Vita in Diretta si allunga. Complice anche il recente lavoro in più nel pomeriggio di Rai 1, il popolare programma televisivo non finisce nel mese di maggio. Anzi, procede a passo spedito nel palinsesto del canale.

La Vita in Diretta si allunga: il programma di Rai 1 andrà in onda fino al 26 giugno 2020. Matano e Cuccarini al timone di 20 puntate extra

Dalla Rai, infatti, hanno deciso di allungare la programmazione de La Vita in Diretta fino a fine giugno 2020. Rispetto a quanto inizialmente previsto, la trasmissione continuerà ad andare in onda con circa 20 puntate extra.

L’ultimo appuntamento dell’edizione in corso verrà trasmesso da RaiUno il prossimo venerdì 26 giugno. E la decisione sembrerebbe del tutto in linea con le ultime direttive editoriali post emergenza Coronavirus.

Alla guida fino a fine stagione, allora, i telespettatori vedranno ancora Cuccarini e Matano, conduttori chiamati a fare letteralmente gli straordinari e dopo un’annata televisiva davvero intensa in termini di notizie.

Eredi tv di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, la conduttrice televisiva e il giornalista già visto al Tg1 andranno in vacanza praticamente in estate. E – si dice – almeno per ora, senza sapere se saranno riconfermati o meno a settembre.

La Vita in Diretta, venerdì 1 maggio 2020 il programma non va in onda: al suo posto viene trasmesso Tale e Quale Show e Techetecheté su Albano e Romina Power

Intanto, venerdì prossimo, 1 maggio 2020, La Vita in Diretta non andrà in onda. A confermare lo stop fisiologico è già stata la stessa Lorella Cuccarini sul finale della puntata di lunedì 27 aprile.

Venerdì, infatti, il programma di Rai 1 non verrà trasmesso perché giorno della Festa dei Lavoratori. E al posto della trasmissione andrà in onda una replica di Tale e Quale Show (alle 14.00) e il Techetecheté dedicato ad Albano e Romina Power (ore 16.50).

Il programma tornerà regolarmente in onda già da lunedì 4 maggio, data a partire da cui la trasmissione ritornerà ad occupare soltanto la consueta fascia oraria compresa tra le ore 16.50 e le 18.40.