Mentre è in onda la Vita in Diretta estate al cui timone ci sono Beppe Convertini e Lisa Marzoli, possiamo anticiparvi chi ci sarà nella nuova edizione de la Vita in Diretta della prossima stagione televisiva. I nuovi volti saranno Lorella Cuccarini e Alberto Matano che condurranno La vita in Diretta nella prossima stagione televisiva 2019 /2020. Già in precedenza vi avevamo ventilato l’ipotesi che al timone del contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Rai ci potesse essere “La più amata agli italiani” ed oggi ne arriva l’ufficialità.

La Vita in Diretta 2019-2020: Cuccarini e Matano

Stando a quanto riportato da Tv Blog, la scelta finale e decisiva è quindi ricaduta sulla show girl Lorella Cuccarini e sul giornalista Alberto Matano, attualmente conduttore del Tg1 delle 20.

Insomma, a partire da settembre a tenerci compagnia tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dopo la soap Il Paradiso delle Signore ci saranno Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

I due prenderanno il posto di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi che potrebbe tornare nuovamente alla conduzione di UnoMattina In famiglia in team proprio con Francesca Fialdini!

In verità i due non hanno avuto un gran feeling nella scorsa stagione alla conduzione de la Vita In diretta, ma pare tuttavia che nonostante le polemiche che hanno caratterizzato la loro conduzione in coppia, potrebbero essere proprio gli stessi ad accaparrarsi la conduzione di un altro programma di Rai 1, che Tiberi conosce molto bene, essendone stato il conduttore per oltre 20 anni: UnoMattina In famiglia.

Oltre a Lorella Cuccarini arriva Alberto Matano dal TG1

Se in un primo momento si era ventilata l’ipotesi che ad affiancare Lorella Cuccarini potesse esserci Milo Infante, sappiamo invece che la scelta è ricaduta su Alberto Matano. Riusciranno entrambi a contrastare il primato assoluto della corazzata di canale 5, Pomeriggio Cinque al cui timone ritroveremo l’infaticabile Barbara D’Urso?

E già, perchè Barbarella da molti anni è quasi sempre prima negli ascolti di quella fascia oraria e forse anche in virtù di questo che Viale Mazzini ha pensato a Lorella Cuccarini, volto rassicurante, famosissimo e molto amata dal pubblico.

Quindi appuntamento a Settembre con una nuova stagione de La Vita in Diretta con una coppia di conduttori nuovi di zecca…

La scelta aziendale Rai vi convince?