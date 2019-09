La verità sul caso Harry Quebert ha debuttato ufficialmente in prima serata su Canale 5 ieri sera, lunedì 2 settembre 2019. Ma come fare per rivedere, in streaming on demand, l’intero episodio 1 che, anche qui in Italia, ha fatto scoprire per la prima volta in chiaro la serie con protagonista Patrick Dempsey? Ecco qui il video Mediaset, anche completo di trama breve che così recita: nel 1975 l’incontro tra lo scrittore del libro Le origini del male e la 15enne Nola cambia per sempre la vita di entrambi.