Da mercoledì 15 marzo 2023 arriva “La tv dei 100 e Uno”, nuovo show in tre puntate su Canale 5 con alla conduzione Pietro Chiambretti. Una platea di 100 bambini fra i 6 e i 10 anni di grande talento con cui il conduttore si divertirà a giocare. Uno show tenero e divertente che terrà incollati allo schermo molte persone. Scopriamo qualche dettaglio in più.

“La tv dei 100 e uno”, al via mercoledì 15 marzo per tre puntate evento in prima serata su Canale 5

Piero Chiambretti a partire da mercoledì 15 marzo 2023, per tre serate presenterà “La Tv Dei 100 E Uno” in prime time su Canale 5. Chiambretti raggiunto da Sorrisi, fa sapere che è uno show: «in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi».

Così Piero Chiambretti descrive il suo nuovo show “La tv dei 100 e uno”, al via mercoledì 15 marzo per tre puntate evento in prima serata su Canale 5. Sarà un programma da guardare in famiglia:

«Tutti, specialmente gli adulti, potranno trovare divertimento, leggerezza e risate, ma anche spunti di riflessione su temi davvero importanti» spiega il conduttore, che capitanerà una platea fatta di 100 bambini d’età compresa fra i 6 e 10 anni. L’idea parte da lontano:

«Il progetto è un mio pallino da tempi non sospetti: ci penso esattamente da 11 anni perché volevo fare uno show con i bambini fin da quando è nata mia figlia Margherita» racconta Chiambretti.

Chiambretti spiega dalle pagine di Sorrisi che lo show sarà una trasmissione alla portata di tutti con esibizioni e lo spettacolo più vero e genuino. Al centro delle tre puntate le esibizioni di 100 talenti dai 6 ai 10 anni. Non ci saranno giudici e voti perché questa non è una gara.

Ad ogni puntata ci saranno tre ospiti che si sottoporranno alla sfilza di domande dei più piccoli. Nella prima puntata, tra l’altro, ci sarà anche Paolo Bonolis, che molti anni fa presentava uno show simile: Chi ha incastrato Peter Pan?

«Si tratta di una trasmissione popolare, costruita bene, con belle immagini, esibizioni, spettacolo. E ci saranno tanti ospiti, ma in funzione della curiosità delle 100 piccole pesti. Avremo tre ospiti a puntata e saranno scelti tra i personaggi più amati dai bambini (che ne volevano 100). Nella prima serata, tra gli altri, ci sarà Paolo Bonolis. Si avvicenderanno volti noti della musica, dello spettacolo e della politica: si troveranno a dover rispondere, come raramente gli è successo, a domande inconsuete, inaspettate, senza filtri sulla loro vita e sul loro lavoro. A un bambino non si può non rispondere in modo chiaro, semplice e diretto».

Sul palco anche Chiambretti tornerà bambino.

«Userò il registro che mi verrà più spontaneo: la sfrontatezza, l’allegria, la timidezza» dice.

Poi Chiambretti chiude l’intervista ricordando la cara mamma Felicita morta tre anni fa per il Covid:

«Dedico lo show a lei, che lo avrebbe sostenuto e gradito».