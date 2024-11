È sicuramente uno dei programmi più attesi della stagione televisiva attuale: La Talpa, storico reality show che ha appassionato milioni di telespettatori nelle scorse edizioni, torna in TV con tantissime novità a partire dalla sua conduttrice. Al timone della nuova attesissima edizione ci sarà infatti Diletta Leotta.

La Talpa, quando comincia? La data

A quanto pare, stando alle ultime news, Mediaset ha deciso il giorno per accendere i riflettori su uno dei programmi più attesi di quest’anno. L’esordio de La Talpa, secondo quanto risulta a noi di SuperGuidaTv, dovrebbe essere martedì 5 novembre 2024. A meno di nuovi cambi di palinsesto, si dovrà aspettare meno di una settimana quindi per vedere la prima puntata del reality in onda su Canale 5.

La Talpa potrebbe però avere presto una nuova collocazione in palinsesto: infatti a quanto pare si pensa di spostarlo poi al lunedì al posto del Grande Fratello, che andrebbe di conseguenza in onda al martedì.

Conduttrice programma: Diletta Leotta

Come anticipato, la conduzione di questa edizione è stata affidata a Diletta Leotta. La conduttrice avrà dunque il timone di un programma televisivo che non è un semplice reality show ma un vero e proprio game show che appassiona da tempo il pubblico italiano.

Il cast con i nomi dei concorrenti

Qualche giorno fa sono stati annunciati i nomi dei concorrenti Vip che prenderanno parte al reality. Nel cast ufficiale de La Talpa ci saranno: Gilles Rocca, la modella ed ex Madre Natura di Ciao Darwin, Orian Ichaki; l’ex gieffina Marina La Rosa, l’attore Andrea Preti e il modello Alessandro Egger. E ancora l’ex pilota Marco Melandri, l’opinionista Ludovica Frasca, la conduttrice Lucilla Agosti, la coppia Andreas Muller – Veronica Peparini e la schermitrice Elisa Di Francisca.

La Talpa: il format

Durante il reality, un gruppo di concorrenti VIP, deve smascherare “la talpa”, ovvero un sabotatore, che si nasconde tra i concorrenti. Il pubblico da casa, tramite televoto, determina una classifica: il più votato affronta il test d’eliminazione o interrogatorio. Il gruppo invece fa le proprie nomination. Nelle prime due edizioni le nomination erano segrete, nella terza invece sono palesi.

Il più sospettato del gruppo va in sfida al test d’eliminazione/interrogatorio, mentre in caso di parità ci va colui che, tra i nominati in parità, è più alto nella classifica avuta grazie ai voti del pubblico da casa.

Durante il test vengono poste 10 domande sull’identità e le azioni portate a termine dalla talpa. Lo scopo di chi partecipa al test è quello di rispondere correttamente al maggior numero di domande, chi risponde correttamente a meno domande deve abbandonare il gioco, mentre l’altro viene recluso.

In caso di parità, si ricorre o all’analisi del battito cardiaco o alla velocità nelle risposte, registrate durante l’interrogatorio precedente, chi risulta emozionato oppure chi ha impiegato più tempo nel dare le risposte viene eliminato.

La Talpa, il trailer

Eco di seguito il traile della nuova edizione de La Talpa in onda su Canale 5 e condotta da Diletta Leotta.