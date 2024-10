Cresce l’attesa generale per il ritorno nel piccolo schermo di La Talpa, dal momento che Sorrisi & Canzoni a rivelare in anteprima assoluta il cast ufficiale del rinnovato format. Il game show, tra prove fisiche e mentali, torna a intrattenere gli spettatori del piccolo schermo con un cast d’eccezione, oltre alla conduzione affidata alla giornalista sportiva, Diletta Leotta.

La Talpa 2024: il cast ufficiale

Tra i concorrenti in gioco per il montepremi finale di La talpa troviamo la coppia di neo genitori uscenti da Amici di Maria De Filippi, Veronica Peparini e Andreas Muller, e l’ex inquilina nella Casa della prima storica edizione di Grande fratello, Marina La Rosa. Il rinnovato reality show torna a intrattenere sulle reti TV e streaming Mediaset, con un cast di personaggi più o meno noti al pubblico del piccolo schermo.

Il reality, oltre alla confermata conduzione di Diletta Leotta, vede tra i concorrenti ufficiali anche l’ex concorrente di Ballando con le stelle, Gilles Rocca. E c’è anche la modella ed ex Madre Natura di Ciao Darwin, Orian Ichaki.

Tra i 10 volti confermati come concorrenti di La Talpa trapelano, poi, l’attore Andrea Preti e il modello Alessandro Egger. Dal mondo dello sport e i motori si aggiunge l’ex pilota Marco Melandri. E, in più, prendono parte al gioco l’opinionista ed ex velina Ludovica Frasca, la conduttrice Lucilla Agosti e la schermitrice Elisa Di Francis.

L’edizione TV in arrivo vuole essere un nuovo inizio per La Talpa. Così come preannuncia l’AD in capo alle reti di trasmissione Mediaset. “Dimenticate quella che abbiamo già visto- fa sapere Piersilvio Berlusconi ,nel comunicato diramato per la presentazione di La Talpa-, perché sarà un’edizione molto innovativa. Oserei dire molto sperimentale”.

Andrea Preti Ludovica Frasca Elisa Di Francisca Orian Ichaki Lucilla Agosti Marina La Rosa Marco Melandri Alessandro Egger Gilles Rocca Veronica Peparini e Andreas Muller

La Talpa si rinnova nell’edizione 2024: il debutto con Diletta Leotta

Il messaggio che anticipa la nuova stagione televisiva dell’adventure game poi prosegue ancora: “Una scelta che riteniamo coraggiosa e che potrebbe anche avere un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5 ma riteniamo sia un segno di modernità che va fatto”. Il programma è previsto in onda anche in streaming online sul sito-web MediasetInfinity oltre che in chiaro TV su Canale 5, fino all’ultima puntata. La puntata finale -come fa sapere l’AD- “sarà prima su Canale 5 e poi su Infinity”.

“Sarà nuovo – fa sapere Diletta- c’è molta innovazione, sarà bellissimo. La tridimensionalità è in video. Non c’è uno studio come un tempo, ma una corte delle spie e la villa delle spie, sì ci sono delle spie“. La conduttrice poi svela la location e il content degli episodi, tra le novità di La talpa. “La villa è dove vivono i concorrenti e la corte è dove c’è il test finale –aggiunge infine-, l’eliminazione e i confronti con me”. Al termine di ogni puntata, inoltre, é previsto un test sull’identikit della ‘talpa’, come anticipa la Leotta.

“Finalmente una conduttrice giovane e fresca, mi piace molto Diletta – si legge nel sentiment di consensi che prevale tra i messaggi aggreganti degli utenti su Instagram-. Brava e preparata nel suo lavoro, innamorata della sua famiglia… sarà una perfetta padrona di casa per La talpa 😍🔥👏!”.