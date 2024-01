“La Storia” di Elsa Morante ha ispirato la miniserie televisiva che – nei prossimi giorni – arriverà su RaiUno. La trama avvincente della serie TV ispirata al romanzo della Morante promette di tenerci incollati davanti al teleschermo per quattro serate. Curiosi di conoscere la data del debutto, la trama e il cast? Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli.

La Storia (2024), quando in TV

L’attesa sta per finire e la nuova miniserie di RaiUno sta per approdare sui nostri teleschermi. La prima e la seconda puntata della miniserie andranno in onda lunedì 8 gennaio – dalle 21.30 fino alle 23.35 circa – sulla rete nazionale. La fiction si articola in 8 episodi totali, e in ogni appuntamento settimanale ne saranno trasmessi due.

La durata di ciascun appuntamento si aggira intorno ai 120 minuti circa, ovvero un’ora per episodio. Dopo la messa in onda sulla rete nazionale le puntate saranno rese disponibili anche in streaming su RaiPlay.

La Storia di Rai 1, trama

La miniserie in onda su RaiUno a partire dal prossimo 8 gennaio narra le vicende della famiglia di Ida Ramundo, una maestra elementare vedova e madre di Nino, che è costretta a nascondere le sue origini ebree a causa delle crescenti leggi razziali.

A seguito della violenza subita dal soldato tedesco Gunther, Ida diventa madre per la seconda volta. Quando la casa di famiglia viene distrutta durante un bombardamento, Ida e il piccolo Useppe sono costretti a trasferirsi nel 1943 in un rifugio a Pietralata.

Nel frattempo Nino – che da adolescente credeva nel fascismo e voleva andare in guerra – si unisce alla lotta partigiana. La vita di Ida diventa una battaglia per la sopravvivenza, ma la donna non perde mai la speranza di un futuro migliore. Tuttavia il destino sembra accanirsi su di lei con una forza inaudita, e la donna si ritrova a perdere le due persone a lei più care.

Fiction Rai 1 “La Storia”, il cast

Diretta da Francesca Archibugi la serie TV La Storia vede Jasmine Trinca vestire i panni della protagonista Ida Ramundo. Al suo fianco troviamo i seguenti attori e personaggi:

Elio Germano è Giuseppe Cucchiarelli

è Giuseppe Cucchiarelli Asia Argento è Santina

è Santina Lorenzo Zurzolo è Carlo Vivaldi/Davide Segre

è Carlo Vivaldi/Davide Segre Francesco Zenga è Antonio “Nino” Mancuso

è Antonio “Nino” Mancuso Valerio Mastandrea è Remo

Curiosità sulla fiction “La Storia”

La nuova fiction Rai è ispirata al famoso romanzo di Elsa Morante “La Storia”, uscito nelle librerie nel 1974. Dal romanzo della Morante è già stata tratta nel 1986 una miniserie TV diretta da Luigi Comencini, che ha visto Claudia Cardinale vestire i panni della protagonista Ida. Una versione ridotta della miniserie è stata trasmessa al cinema.