Venerdì 5 luglio, nella terza puntata de La sai l’ultima? 2019, il corpo di ballo rende omaggio a Britney Spears proponendo ai telespettatori un nuovo balletto. Quasi uno strip, verrebbe da dire, messo in piedi sulle note della celebre canzone “Toxic“. Il risultato? “Uno stacchetto bellissimo”, come sottolinea il conduttore Ezio Greggio in prima persona, apprezzato anche dai presenti in studio e dal pubblico a casa. Ecco, allora, il video Mediaset ufficiale con l’intera esibizione dei ballerini e delle ballerine arruolati nel cast del programma di Canale 5.