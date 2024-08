Appuntamento da non perdere con le nuove puntate de La Ruota della Fortuna. Il game show sarà condotto da Gerry Scotti e prevede tante novità. Vediamo insieme da quando andrà in onda.

La Ruota della Fortuna 2024 con Gerry Scotti: nuove puntate al via

Dopo il grande successo delle puntate di maggio, con l’edizione celebrativa realizzata per i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, tornano le nuove puntate de La Ruota della Fortuna. Il quiz show andrà in onda ogni giorno alle 18.45 a partire da lunedì 2 settembre 2024 su Canale 5. A condurre il programma ci sarà Gerry Scotti affiancato ancora una volta da Samira Lui: sarà lei a gestire il tabellone delle lettere, fornendo di volta in volta curiosità sugli argomenti trattati.

Il meccanismo del gioco resta lo stesso. I tre concorrenti di ogni puntata dovranno indovinare le frasi nascoste dal tabellone, scoprendo le lettere che le compongono grazie anche a vocali comprate. A determinare la sorte dei concorrenti è la Ruota composta da 24 spicchi colorati che vengono cambiati ad ogni manche. Il concorrente che ha ottenuto il montepremi più alto partecipa alla ruota finale dove il super premio da vincere resta un’automobile.

Le novità nel gioco

Per rendere più attuale il gioco, sono state introdotte alcune novità rispetto a La Ruota della Fortuna vista a maggio. Ci sarà infatti il Jolly Gerry: chi lo avrà potrà usarlo come immunità nei primi tre round regolari, sul Passamano, sul Bancarotta o in caso di errore, così da poter continuare a giocare. Nuovi anche i temi dei round veloci che, ogni sera, porteranno il pubblico in “viaggio” nel tempo e nello spazio.

Ricordiamo che La Ruota della Fortuna ha debuttato negli Stati Uniti nel 1975, sul canale NBC. Da allora è stato trasmesso in circa 60 paesi. In Italia fu reso popolare da Mike Bongiorno che ha condotto 14 edizioni.