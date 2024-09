Cosa accadrà prossimamente nella soap turca di Canale 5? Le anticipazioni La Rosa della vendetta rivelano che – nel corso delle prossime puntate – Gülendam sentirà una conversazione tra Vefa e Mert, durante la quale il primo gli rivela di sapere che è l’ex fidanzato di Deva.

La Rosa della vendetta, spoiler turchi: il segreto di Mert

Sarà un periodo particolare quello che si troverà a vivere Gülendam. Se da un lato la donna sarà felice per la gravidanza – dopo aver scoperto di essere realmente incinta – dall’altro dovrà fare i conti con una scoperta sconcertante. La donna scoprirà infatti che il marito è stato in passato fidanzato di Deva, e che i due avevano addirittura in programma di sposarsi.

In effetti Deva e Mert saranno a un passo dall’altare quando l’intervento di Gülcemal costringerà il futuro sposo ad annullare le nozze. Il fratello di Gülendam scoprirà che l’uomo ha avuto una relazione con la sorella e lo costringerà a sposarla.

Anche Deva scoprirà quanto successo, ma lei e Mert decideranno di mantenere segreto il loro passato, che potrebbe portare dei grossi problemi in famiglia. Come spesso accade però, il segreto non resterà tale a lungo. Vefa scoprirà i dettagli che riguardano la vita passata di Mert.

La Rosa della vendetta, anticipazioni turche: Vefa affronta Mert

Il passato di Mert verrà a galla a causa di Gülcemal. L’uomo non vedrà di buon occhio il cognato, e chiederà a Vefa di fare qualche indagine sul suo conto. Il braccio destro di Gülcemal riuscirà a impossessarsi di un vecchio smartphone dell’uomo, e – dopo averlo fatto hackerare per recuperare il codice di accesso – potrà vedere i vecchi messaggi inviati da Mert.

Tra questi ne troverà alcuni che dimostreranno la sua relazione con Deva. Vefa si troverà a quel punto di fronte a un’ardua scelta, e non saprà se dire o no a Gülcemal quanto ha scoperto. L’uomo sarà tentato di non farlo – per non creare ulteriore scompiglio – ma non esiterà ad affrontare Mert. Durante la loro discussione verrà fuori tutta la frustrazione di Vefa, da tempo innamorato di Gülendam e costretto a vederla al fianco del marito.

Vefa sconvolta nelle prossime puntate La Rosa della Vendetta

Vefa sarà talmente arrabbiato che proverà a strozzare Mert. Tutto questo avverrà dentro la tenuta di Gülcemal, sotto gli occhi di Gülendam che da lontano li vedrà litigare. Lei si preparerà a intervenire per separarli, ma una frase di Vefa le cambiare idea.

“Sai quanto mi piacerebbe dire a Gülendam che il suo caro marito è l’ex fidanzato di Deva“.

La donna resterà senza parole e si allontanerà senza farsi notare, per poter soffrire in silenzio, lasciando Vefa e Mert alle prese con il loro litigio.