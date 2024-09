La Rosa della Vendetta torna stasera – domenica 15 settembre – su Canale 5. La soap turca con Murat Unalmis ci regalerà due episodi che prenderanno il via alle 21:42 e ci terranno compagnia fino alle 23:37 circa. Ma cosa accadrà nelle puntate in onda stasera sulla rete ammiraglia Mediaset? La serie tv Gülcemal – questo il titolo originale – promette nuovi colpi di scena.

La Rosa della vendetta, trame del 15 settembre

Il rapporto tra Ibrahim e Gara si farà sempre più stretto, tanto che la donna finirà per rivelare al padre di Ipek alcuni segreti sul suo passato. Ibrahim parlerà di nascosto con Gara, e scoprirà che ha cresciuto i figli di Zafer – Gulcemal e Gulendam – istigandoli alla vendetta contro il padre, anziché rivelare di essere viva e crescere la propria figlia.

Ibrahim si mostrerà indignato, ma accetterà comunque di non raccontare niente a Gulcemal.

La Rosa della vendetta, spoiler puntate 15 settembre

Yelda troverà a casa di Emrullah la chiavetta Usb che conterrà il filmato della conversazione tra Zafer e Deva. La domestica della signora Pehlivan correrà a consegnarla a Gulcemal. Quest’ultimo verrà così in possesso della chiavetta e – trionfante – la inserirà nel computer.

Gulcemal potrà così mostrare il video a tutti i presenti, Ibrahim compreso, sperando di dimostrare che Deva è una spia.

Gulcemal segue Deva al lago nelle prossime puntate La Rosa della Vendetta

Gulcemal sarà determinato a smascherare Deva e dimostrare che la ragazza è una spia di Zafer. Se l’uomo sperava di cogliere la ragazza sul fatto però, resterà deluso.

In realtà la figlia di Ibrahim si recherà al lago solo per lanciare delle frecce in acqua, nel punto in cui crede sia morta Firuze, con dei messaggi rivolti alla madre defunta.

La Rosa della vendetta, cos’altro accade?

Ibrahim racconterà a Deva e Ipek la vera storia di Zafer, rivelando che Armagan è in realtà il fratello di Gulendam e Gulcemal da parte di madre.

Nel frattempo Gulcemal se la prenderà con Mert, quando quest’ultimo rivelerà che Gulendam – dopo una chiamata sospetta – avrà avuto una crisi epilettica. Allora Mert racconterà la propria storia, dicendo di essere stato abbandonato dopo il parto dalla madre in un cassonetto.

Ibrahim, Deva e Ipek andranno a vivere nella casa di campagna del nonno. Quando i tre arriveranno lì, scopriranno che l’abitazione è un po’ malandata, ma si rimboccheranno le maniche e riusciranno a rimettere tutto in ordine. I tre avranno intenzione di trasferirsi lì per un po’.

Nel frattempo Gulcemal ripercorrerà con la memoria i ricordi passati, e se la prenderà con sé stesso per aver perso tutto.