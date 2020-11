Da tutti è conosciuta per essere stata la prima “gatta morta” del Grande Fratello. Marina La Rosa, che ha partecipato anche all’edizione numero 14 de l’Isola dei famosi, arrivando al secondo posto, ad oggi si è re-inventata come modella e come speaker radiofonica, ma per il piccolo schermo e per gli amanti dei reality show, resta una vera e propria icona. Ha avuto una piccola parte in Beautiful, in Un posto al Sole, in Terra Nostra 2 e in Carabinieri, ma tutti la ricordano per le sue “prodezze” all’interno della casa del Grande Fratello. Seduttrice nata, Marina La Rosa ha realizzato anche un calendario per la rivista Max in cui ha messo in mostra tutta la sua femminilità. Del suo passato, prima ancora di diventare famosa, si sa poco o nulla. O almeno fino ad oggi. Su Instagram è apparso un post, una lunga confessione che Marina La Rosa ha affidato ai suoi follower. Da giovane ha subito violenze da parte di un suo ex.

Il racconto choc di Marina La Rosa

Il lungo sfogo che subito ha fatto il giro del web, arriva poco dopo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Una foto accompagna la confessione, e Marina La Rosa non lesina nei dettagli. Racconta che il fatto è avvenuto a Messina, quando aveva circa 16 anni, quando si era innamorata di un uomo più grande.

“I suoi occhi erano belli, così sinceri. Aveva le mani forti e quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo amore“, aggiunge l’ex gieffina. E poi: “Anche quando mi picchiava lo sentivo quell’amore. Mi amava così tanto da ingelosirsi per qualunque cosa. Si arrabbiava oltre misura. Quella rabbia proporzionata all’amore che provava per me“.

Atto di violenza per Marina La Rosa

E come la maggior parte delle donne che subiscono atti di violenza, anche Marina La Rosa giustificava quei gesti da parte del suo compagno. Racconta che “ogni tanto tornavo a casa dei miei genitori e mia madre mi chiedeva perché avevo del sangue sul viso“, ma la giovane affermava che “era stato il gatto a fare qui graffi” o che era “caduta dalle scale“. Per molto tempo ha tenuto nascosta la verità.

“Mi urlava contro e un giorno ha raggiunto il suo apice“. Marina La Rosa scrive che “mentre camminavamo per raggiungere casa, ha persino cercato di investirmi con la sua auto“. Un racconto molto forte quello che è stato pubblicato sui social. Una storia atroce che la celebre showgirl si è porta dentro per molto tempo. “Lì di amore c’era poco. Perché se era amore non faceva così male”.