La fiction “La ricetta della felicità” con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino arriva su Rai1. Scopriamo insieme la trama, quante puntate sono e il cast completo.

La ricetta della felicità, nuova fiction su Rai1: quante puntate?

Stasera, giovedì 25 settembre 2025, dalle ore 21.30 appuntamento con “La ricetta della felicità“, la nuova fiction firmata Rai Fiction e Stand by Me. La serie tv con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino è composta da 4 puntate per un totale di 8 episodi trasmessi in prima serata su Rai1 e disponibili in modalità streaming e on demand sulla piattaforma di RaiPlay.

La ricetta della felicità è una commedia diretta da Giacomo Campiotti che parla di resilienza, amicizia e piccoli miracoli quotidiani. Una fiction che farà sorridere e riflettere allo stesso tempo. Scritta da Anna Mittone, Annalena Benini, Simona Coppini, Daniela Delle Foglie e Mauro Casiraghi, con musiche originali di Carmine Padula, la fiction è stata realizzata con il sostegno del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo del Mic e della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commissione.

La ricetta della felicità, cast e trama

La trama della serie tv La ricetta della felicità ha per protagonista Marta Rampini, interpretata da Cristiana Capotondi. Marta sembra avere tutto: una famiglia affettuosa, una vita agiata e sicurezza economica. Tutto crolla quando il marito Enrico (Flavio Parenti) scompare, dopo essere stato accusato di riciclaggio. Con la figlia Greta (Nicky Passerella) e la suocera Rosa (Valeria Fabrizi), Marta si ritrova sola, senza amici e senza risorse. Deve scegliere: arrendersi o reinventarsi. La sua reazione è sorprendente.

Decide di partire per Marina di Romagna, un luogo sospeso tra realtà e immaginazione, alla ricerca del marito. Qui trova nuovi legami e nuovi affetti. Incontra Susanna (Lucia Mascino) a La Rotonda, una stazione di servizio. Le due donne sono molto diverse, ma stringono un’amicizia intensa e inattesa, che cambierà le loro vite. È una storia di coraggio e amicizia.

Infine il cast della fiction “La ricetta della felicità”. Oltre alle protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, ci sono: Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato. E ancora: Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri, Omar Diagne, Vito. A completare il cast la presenza speciale di Orietta Berti.

L’appuntamento con “La ricetta della felicità” è da giovedì 25 settembre 2025 su Rai1.