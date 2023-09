Spoiler de La Ragazza e l’Ufficiale – in onda stasera – domenica 17 settembre alle 21.50 su Canale 5. Con la puntata di stasera si concludono le vicende in prima visione assoluta della celebre serie tv turca in costume il cui titolo originale è Kurt Seyit ve Şura. Cosa vedremo negli episodi inediti di stasera? Come finisce La Ragazza e l’Ufficiale? Scopriamolo insieme.

La Ragazza e l’Ufficiale: anticipazioni 16ma puntata, domenica 17 settembre in prima serata su Canale 5

La serie tv turca più seguita nella prima serata di Canale 5 è giunta al suo capitolo finale. Curiosi di sapere qualcosa di più sul finale La Ragazza e l’Ufficiale? Di seguito la trama degli episodi 44, 45 e 46 della serie tv in onda stasera – domenica 17 settembre – sulla rete ammiraglia Mediaset.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 44 – Sabri portato via dai soldati

Alya chiede aiuto a Seyit dopo l’omicidio. La loro conversazione viene ascoltata da Emine, che così scopre che Alya ha ucciso Billy. Emine le offre protezione e rifugio nella sua casa. I soldati perquisiscono l’albergo alla ricerca di Alya, comportandosi in modo arrogante e violento. Ali viene schiaffeggiato e Sabri – che prende le difese di Alya – viene condotto via e rinchiuso nell’avamposto. Il comandante è chiaro, solo consegnandogli Alia potranno rivedere il bambino.

Ali e Yahya cercano invano di intercedere per Sabri, poi vanno alla ricerca di Seyit. Ali si reca a casa di Emine e scopre così che Alya si trova lì. Yahya invece si imbatte in Seyit alla lavanderia, e decide con lui di liberare Sabri. Il loro piano prevede un diversivo che possa far allontanare i soldati dall’avamposto, lasciando così campo libero. Ali, Yahya e tutta la famiglia dovranno però restare in albergo, per non destare sospetti.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 45 – Alya catturata

Alya viene catturata da Yaver al molo. Il soldato responsabile della cattura conduce la ragazza da Petro, e qui lei scopre di essere diventata merce di scambio. Petro ha infatti deciso di farla passare per la responsabile dell’omicidio del capitano Billy, ottenendo in cambio l’immunità e l’uscita dal paese in totale sicurezza. I soldati perquisiscono l’hotel e la lavanderia alla ricerca di Seyit, che è distrutto dalla partenza di Sura. Per sfuggire ai soldati Murvet e la sua famiglia scappano a Pera, dove vengono ospitati in hotel. La situazione però si complica quando Cecil porta lì Tina. Nel corso di una conversazione con Guzide, appare evidente che Tina custodisce un segreto scottante, rivelatole dalla sorella prima della partenza. Tutti si domandano dove siano Alya, Petro e Seyit, e iniziano a fare possibili congetture sui piani segreti tra Petro e Alya. In realtà la ragazza continua a essere ostaggio di Petro.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 46 – il finale

Seyit rientra in albergo dopo aver trascorso la notte in giro per la città, cercando di rendere sopportabile il dolore per la partenza di Sura. Ad accoglierlo trova Murvet, che ha dovuto lasciare la sua casa in fretta, perché i soldati stanno setacciando ogni singola abitazione alla ricerca di Alya. Quest’ultima è stata sorpresa al porto, ma Seyit – ormai ben consapevole delle malefatte del suo vecchio amico Petro – escogita un piano per scoprire dove si nasconde. Quando riesce a scovarlo libera Alya. Guzide nel frattempo – convinta che Yahya sia partito per Ankara – chiede a Celil di scappare insieme. Yahya li sorprende e si suicida davanti ai loro occhi. Passano gli anni, la Turchia è ormai diventata una repubblica e gli inglesi sono stati scacciati. Celil e Guzide sono andati a vivere ad Asmaya e lì hanno ritrovato suo fratello Mahmut, che, con l’aiuto di Murvet, fa una sorpresa a Seyit.

Dove vedere l’ultima puntata de La Ragazza e l’Ufficiale

La sedicesima puntata in diretta della serie tv turca potrà essere seguita su Canale 5 – a partire dalle 21.50 – o in streaming su Mediaset Infinity. Nel catalogo del servizio di video on demand targato Mediaset sono disponibili anche le repliche de La Ragazza e l’Ufficiale.

