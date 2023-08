Con la nona puntata de La Ragazza e l’Ufficiale – in onda stasera – venerdì 4 agosto alle 21.40 su Canale 5 – proseguono le vicende in prima visione assoluta della celebre serie tv turca in costume ambientata tra Istanbul, San Pietroburgo e Ucraina. Cosa ci attende nell’appuntamento di stasera con La Ragazza e l’Ufficiale? Scopriamolo insieme.

La Ragazza e l’Ufficiale: anticipazioni nona puntata, venerdì 4 agosto in prima serata su Canale 5

Prosegue l’appuntamento settimanale su Canale 5 con la soap turca Kurt Seyit ve Şura e – come di consueto – nella programmazione serale del venerdì troveremo ad attenderci tre puntate. Curiosi di sapere cosa accadrà ai protagonisti? Di seguito la trama degli episodi 25, 26 e 27 della serie tv in onda stasera – venerdì 4 agosto – sulla rete ammiraglia Mediaset.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 25 – il ritorno di Seyit

Seyit torna all’hotel Cheref accompagnato da Petro, e viene accolto con calore da tutti i presenti. Purtroppo però Seyit non è per nulla in vena di convenevoli a causa della situazione in cui si trova. Decide così di ritirarsi subito nella sua stanza, accompagnato dai suoi amici Celil e Petro.

Seyit è disperato e non riesce a capacitarsi del fatto che la sua amata Sura possa averlo dimenticato e sostituito così velocemente con un altro uomo. I suoi amici tentano invano di consolarlo, ma la rabbia e il dolore offuscano i suoi pensieri, portandolo a devastare la sua stanza in un raptus di furia. Dopo essersi sfogato Seyit riesce finalmente a calmarsi e Ayse tenta di approfittare del suo stato d’animo per confessargli ciò che prova. Nel frattempo, Sura sta rientrando all’hotel Cheref – accompagnata da Galip e Ali – per incontrare Seyit.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 26 – Sura va a cercare Seyit, ma trova Ayse

Sura va a cercare Seyit in albergo, ma appena entrata nella stanza si trova davanti Ayse nel suo letto, nuda. Sura esce sconvolta senza chiedere spiegazioni a Seyit, convinta che lui l’abbia tradita e rimpiazzata con Ayse.

Celil va a trovarla a casa della zia ma Sura si rifiuta di vederlo. Il ragazzo se la prende con Nadya, chiedendole come abbia potuto ingannare Seyit, dicendogli che Boris – il cugino di Sura – era il suo nuovo fidanzato. Sura ascolta dalla sua stanza le parole di Celil e poi chiede spiegazioni alla zia.

Nadya ammette di aver mentito perché convinta che Seyit non la meriti. Lui l’ha sempre fatta soffrire e non è l’uomo più indicato per viverle al fianco. Sura furiosa lascia la casa della zia insieme a Valentina. Celil informa anche Seyit dell’inganno e gli dice che Petro sapeva tutto ed è stato complice di Nadya. Seyit va a cercare Petro e gli chiede i motivi per cui lo ha tradito, e Petro gli confessa di amare Sura. I due fanno a pugni.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 27 – Alya cacciata dalla lavanderia

Riza sorprende Alya mentre rimette a posto la pistola e la caccia fuori dalla lavanderia. Poco dopo l’uomo racconta al tenente Billy l’intento di Alya – esortandolo a rimpatriarla – ma il tenente sceglie di tradire Riza pur di salvare sé stesso. Alya viene accolta a casa di Yusuf, mentre Yahya viene catturato nella moschea dai soldati. In albergo nessuno sa dove sia e sono tutti molto preoccupati.

Ayse confessa a Binnaz di amare Seyit, e questa lo riferisce a Guzide. Quest’ultima schiaffeggia Ayse, che però controbatte accusandola di essere innamorata di Celil, pur essendo sposata. Sura decide di produrre della marmellata per guadagnare qualche soldo in più, ma venderla non si affatto rivela facile. Seyit – senza farsi notare – riesce a darle una mano.

Dove vedere la nona puntata de La Ragazza e l’Ufficiale

La nona puntata in diretta della serie tv turca potrà essere seguita su Canale 5 – a partire dalle 21.40 – o in streaming su Mediaset Infinity. Nel catalogo del servizio di video on demand targato Mediaset sono disponibili anche le repliche de La Ragazza e l’Ufficiale.

Per rimanere aggiornati sulle vostre serie TV preferite continuate a seguirci.