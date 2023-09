Spoiler de La Ragazza e l’Ufficiale – in onda stasera – domenica 3 settembre alle 21.50 su Canale 5. Proseguono le vicende in prima visione assoluta della celebre serie tv turca in costume il cui titolo originale è Kurt Seyit ve Şura. Cosa vedremo negli episodi inediti di stasera?

La Ragazza e l’Ufficiale: anticipazioni 14ma puntata, domenica 3 settembre in prima serata su Canale 5

La serie tv turca più seguita nella prima serata di Canale 5 rinnova il suo appuntamento domenicale con due nuovi episodi inediti. La storia è quasi giunta al capolinea, e quello di stasera sarà il penultimo appuntamento con le vicende di Kurt e Sura. Curiosi di sapere qualcosa di più sulle vicende che stasera dovranno affrontare i protagonisti? Di seguito la trama degli episodi 39 e 40 della serie tv in onda stasera – domenica 3 settembre – sulla rete ammiraglia Mediaset.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 39 – Kurt sposa Murvet, Sura disperata

Şura si presenta alla cerimonia del matrimonio di Kurt e Murvet. Il suo arrivo trasforma quello che doveva essere un lieto evento in un putiferio. Kurt se ne va con Murvet, che però non vuole rimanere al fianco del giovane ufficiale dopo tutto quello che è appena successo.

Kurt Seyit non vede altra soluzione se non quella di riaccompagnare Murvet a casa della madre. La neo sposa trascorre così la prima notte di nozze da sola, tormentata dai fantasmi evocati dalla presenza “ingombrante” di Şura. Dopo qualche giorno anche Kurt si trasferisce dalla madre di Murvet, che non intende lasciare la casa di famiglia. Petro – nel vedere Şura sofferente per la perdita di Kurt – decide di portarla in vacanza in una località estiva nel tentativo di alleviare il dolore che scaturisce dal suo cuore spezzato.

Trama La ragazza e l’ufficiale episodio 40 – Petro chiede a Şura di sposarlo

Kurt prende una decisione drastica e decide di lasciare – ancora una volta – Murvet. È chiaro che Şura sarà sempre presente tra loro, e ciò impedisce a Murvet di fidarsi completamente dell’uomo che ha appena sposato. Tuttavia i neo sposi faticano a trovare un accordo.

Nel frattempo Kurt va in Anatolia per addestrare i combattenti per la libertà. Petro accompagna Şura in una bella villa, dove le chiede di sposarlo. Şura rimane indifferente di fronte a quella proposta: il suo cuore continua a battere per Kurt, anche se lui adesso è sposato con un’altra donna.

Dove vedere la penultima puntata de La Ragazza e l’Ufficiale

La quattordicesima puntata in diretta della serie tv turca potrà essere seguita su Canale 5 – a partire dalle 21.50 – o in streaming su Mediaset Infinity. Nel catalogo del servizio di video on demand targato Mediaset sono disponibili anche le repliche de La Ragazza e l’Ufficiale.

