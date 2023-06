La Ragazza e l’ufficiale, anticipazioni della quarta puntata in onda in prima serata su canale 5, venerdì 30 giugno. Cosa accadrà ai nostri amati Seyt e Sura? Lei con un colpo di testa all’ultimo minuto, lascia la famiglia per fuggire con il suo amato Seyt. Partono per un lungo viaggio, con Celil e Tatya arrivando ad Alusta, terra di origine di Seyt. Scopriamo insieme le anticipazioni della quarta puntata di venerdì 30 giugno.

La Ragazza e l’Ufficiale: anticipazioni quarta puntata, venerdì 30 giugno in prima serata di Canale 5

Cosa accadrà nella quarta puntata de La ragazza e l’Ufficiale, di venerdì 30 giugno? Kıvanç Tatlıtuğ nel ruolo di Seyt Eminof e Farah Zeynep Abdullah nel ruolo di Sura, sono pronti a intrattenerci nuovamente nella quarta puntata de “La Ragazza e L’Ufficiale”, dove si scoprirà che ad ostacolare il loro amore sarà anche il padre di lui, che lo vorrebbe fidanzato con una ragazza turca e non russa. Il period drama, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa ha al centro del racconto la travolgente storia d’amore tra Kurt Seyit, uno dei migliori ufficiali turchi al servizio dello zar e Şura, giovane ragazza della nobiltà russa. Di seguito, ecco le anticipazioni del quarto appuntamento, in onda venerdì 30 giugno.

La Ragazza e l’Ufficiale, anticipazioni quarta puntata: Tatya ha un aborto spontaneo

La quarta puntata de La ragazza e l’Ufficiale, corrisponde a tre episodi del period drama che, ricordiamo ha in totale 21 episodi nella narrazione turca. Venerdì 30 giugno, in prima serata su canale 5 vedremo tre episodi.

Sura vede Tatya molto pallida ed è preoccupata per la sua salute. Sopraggiunta una forte emorragia Sura con l’aiuto di Celil chiamano un medico che purtroppo non può altro che constatare un aborto spontaneo di Tatya che così perde la creatura che teneva in grembo. Sura, profondamente turbata per quanto accaduto, viene consolata da Petro – innamorato di lei – che la rassicura. In realtà la ragazza vorrebbe vicino il suo amato Seyt, ma quest’ultimo è andato a trovare la famiglia, rivelando di essersi fidanzato con una giovane donna russa.

La rabbia del padre di Seyt che lo caccia in malo modo perché fidanzato con una russa

Il padre non prende affatto ben questa notizia e si arrabbia molto, imponendogli di lasciarla e di non frequentare donne russe. Seyt esce per schiarirsi le idee, e nel frattempo Petro consola Sura, dicendole che la famiglia di Seyt l’accoglierà a braccia aperte.

Nel frattempo, in Crimea, sempre più uomini lasciano i campi per unirsi ai sovversivi. Il padre di Seyt, Mehmet Eminof, profondamente adirato con il figlio per avergli portato in casa una ragazza russa, lo ripudia. La madre e il fratello Mahmut non sono molto d’accordo con questa decisione e cercano di farlo rinsavire, ma Mehmet non sente ragioni.

Nel frattempo, Petro arriva alla casa del vigneto, mettendo al corrente gli amici di avere notizie di Misa, affermando che si è unito ai ribelli. In realtà, il traditore è proprio Petro, che continua ad agire sotto copertura e, presentandosi ai sovversivi del luogo, proporrà loro di organizzare un agguato ai danni di Seyit.

Lo scopo dell’uomo è chiaro: liberarsi di Seyt per poter stare con Sura

Seyit, Celil e Petro si recheranno nei villaggi limitrofi per alcuni giorni, in cerca di armi, ma il viaggio, si rivela infruttuoso e pieno di difficoltà. di ostacoli. Nel frattempo Eminof, il fratello minore di Seyit, Osman, disobbedisce all’ordine del padre di non vedere più Seyt e decide di portargli tutte le lettere ricevute mentre era al fronte. Sura e Osman si incontrano e il ragazzo rimane affascinato dalla donna ma nello stesso tempo è timoroso per l’ordine del padre di non rivolgerle la parola.

Sopraggiunge il padre che tratta con freddezza Sura dicendole che è solo un ospite del figlio e non la fidanzata. Sura ci rimane molto male, Nel frattempo, Güzide, ascolta nascosto una conversazione tra Fatma e Yildiz, e agirà di conseguenza. Mahmut, il fratello di mezzo di Seyt, prenderà una decisione che potrebbe mettere a rischio la famiglia.