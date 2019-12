La Pupa e il Secchione e viceversa è pronta a tornare su Italia 1 con una nuova attesissima edizione. Ecco per voi in anteprima assoluta la data ufficiale di partenza del programma cult, che torna in tv a distanza di dieci anni dall’ultima edizione.

La Pupa e il Secchione 2020: ecco quando in tv

Cresce l’attesa per la terza edizione de La Pupa e il Secchio e viceversa, la versione italiana del noto reality show “Beauty and the Geek”, pronto a tornare su Italia 1 da gennaio 2020. Noi di SuperGuida Tv possiamo svelarvi in anteprima assoluta la data ufficiale di partenza della nuova edizione al via da martedì 14 gennaio 2020 in prima serata su Italia 1 .

Al timone della nuova edizione ci sarà Paolo Ruffini (qui la nostra intervista), che prenderà il testimone da Enrico Papi. Questa è una delle prime importanti novità del programma che, a distanza di dieci anni, proporrà ai telespettatori un format in parte rivoluzionato. Accanto alle “pupe”, infatti, quest’anno dovrebbero esserci anche i “pupi”, ossia degli aitanti giovanotti accompagnato come richiede il programma da alcune donne “secchione”.

La Pupa e il Secchione 3: ipotesi sul cast e giuria

Al momento non c’è ancora alcuna certezza su chi saranno i protagonisti de La Pupa e il Secchione 2020, anche se nelle ultime settimane si vociferano i nomi di Asia Valente, la influencer peraltro vittima di un terribile scherzo de Le Iene, e quello di Stella Manente balzata agli oneri della cronaca per il suo post pro Hitler durante l’ultimo Gay Pride milanese.

Come sempre oltre ai protagonisti, ossia le pupe e i secchioni a cui quest’anno si aggiungeranno i pupi e le secchione, ci sarà anche una giuria di qualità che dovrà giudicare le conoscenze culturali dei concorrenti. Anche in questo caso non ci sono conferme, anche se voci di corridoio parlano del ritorno in giuria di Vittorio Sgarbi, giurato già nelle due precedenti edizioni, e delle new entry Valeria Marini e Aldo Busi.