La Pupa e il Secchione cast: dopo la Marini, arriva Aldo Busi | ANTEPRIMA

Siete tutti seduti? Abbiamo nuove scottanti news su La Pupa e il Secchione. Come noi state anche voi aspettando con ansia il ritorno in tv del programma? Se la risposta è affermativa non potete perdervi le succulente anticipazioni che abbiamo scoperto, in anteprima, solo per voi. La curiosità su questo programma, infatti, è tanta. La notizia più gustosa riguarda l’arrivo nel cast di Aldo Busi. Oltre a lui, come già vi avevamo accennato, vi saranno: Valeria Marini e Vittorio Sgarbi.

La Pupa e il Secchione cast: la cultura di Aldo Busi per Pupi e Pupe

Una Pupa e due Secchioni ovvero: Valeria Marini, Vittorio Sgarbi e Aldo Busi. Per ora è questo il cast de La Pupa e il Secchione, il ‘vecchio’ programma Mediaset che presto vedrà nuovamente la luce tornando ad intrattenere i telespettatori. La cosa inizia quindi a farsi intrigante. Cosa accadrà nelle varie puntate dello show? Come interagiranno la Marini, Busi e Sgarbi con i vari concorrenti? Dalle voci che circolano pare che ne vedremo davvero delle belle.

D’altronde si sa. Sgarbi è capace di sorprendere i telespettatori ed innescare polemiche da un momento all’altro. La Marini ha già regalato parecchio trash in vari programmi tv, facendo così impazzire il pubblico che la ama a dismisura. Busi? Ebbene Busi potrebbe essere un ottimo intermediario fra la cultura di Sgarbi e l’estro della Marini in quanto possiede entrambe le caratteristiche. Non siamo ancora riusciti a capire se Busi siederà in giuria insieme a loro o se entrerà in studio per alcune prove a sorpresa da sottoporre ai concorrenti, ma è chiaro che regalerà al programma momenti entusiasmanti.

Vi ricordate, infatti, di Aldo Busi ad Amici di Maria De Filippi? Le sue lezioni erano memorabili. Oltre a tentare di riavvicinare molti ragazzi al mondo della lettura, Busi era colui attraverso il quale i concorrenti potevano raccontarsi al pubblico e lasciare così che i telespettatori si avvicinassero di più a loro. Un racconto importante, fatto anche di altri momenti, che, nelle ultime edizioni, è venuto a mancare. Le sue domande pungenti centravano sempre l’obiettivo e davano modo ai ragazzi di svelarsi un po’ di più anche attraverso le storie che lui raccontava loro.

Quali altri personaggi faranno parte del cast de La Pupa e il Secchione? Per ora si vocifera della presenza di Francesca Cipriani al fianco di Paolo Ruffini, il conduttore. Nulla è ancora certo. Va però detto che la Cipriani ha documentato nelle Stories il suo impegno, il mese scorso, sul set per le riprese di una trasmissione top secret. Guarda-caso il periodo pare coincidere proprio con le registrazioni dello show. Coincidenze?

La Pupa e il Secchione news: registrazioni e messa in onda

Noi non crediamo alle coincidenze. Pur attendendo notizie ufficiali ci lasciamo pervadere da ogni ragionevole dubbio. Visto il suo passato, visto quanto lottò per entrare nel programma, ci pare possibile che la ‘Pupa’ per eccellenza, abbia oggi un posto d’onore nello spettacolo che ne consacrò la fama.

Abbiamo scoperto, indagando in giro, che il programma è stato registrato a settembre 2019 e che molto probabilmente, dopo gli ultimi ritocchi in post produzione, verrà mandato in onda nei primi mesi del 2020.

Il mese prescelto potrebbe essere quello di febbraio, ma non vogliamo darvi false speranze visto che è ancora tutto in lavorazione. Il palinsesto del prossimo anno deve, infatti, prendere forma. Per ora è certo che ci saranno un sacco di programmi da incastrare: da L’Isola dei Famosi al GF Vip, dal GF17 al Serale di Amici, passando anche per La Pupa e Il Secchione (anche se in questo caso è su Italia 1).