La Pupa e Il Secchione 2019 giuria: arriva Valeria Marini | ANTEPRIMA

Avete visto la prima puntata di Temptation Island Vip e vi manca terribilmente Valeria Marini? State tranquilli, presto tornerà in tv. Secondo le nostre autorevoli fonti, infatti, possiamo svelarvi in anteprima che ‘Miss Baci Stellari’ sarà presto in giuria nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Contenti?

La Pupa e Il Secchione 2019: arriva Valeria Marini

Dopo averla vista nel quiz di Gerry Scotti ( qui potete rivedere la sfida con Miriana Trevisan), dopo aver sentito la sua mancanza nella prima puntata di Temptation Island Vip, ecco finalmente una nuova buona notizia per tutti i fan di Valeria Marini.

L’ex showgirl del Bagaglino, infatti, prenderà parte al programma La Pupa e il Secchione che presto tornerà ad andare in onda. Della trasmissione si parla già da tempo e molto probabilmente la vedremo presto sulle Reti Mediaset. La sua realizzazione, infatti, dopo qualche battuta d’arresto, è ora che certa.

Nonostante, forse, avessimo preferito vedere la Marini in veste di Pupa, anche perché lei sì che avrebbe saputo far girare la testa ai secchioni di turno, dovremo comunque accontentarci di vederla in giuria al fianco di Vittorio Sgarbi. Il nome di quest’ultimo è già stato fatto da tempo e molte testate autorevoli, anche se a lanciarlo per prima fu il settimanale Chi, hanno annunciato il suo ritorno nello show che lo vide regalare trash a palate insieme ad Alessandra Mussolini. Allo scoop del giornale di Alfonso Signorini si aggiunse poi Tv Blog svelando che Sgarbi sarebbe stato nominato Presidente di Giuria viste le sue precedenti esperienze.

Cosa combineranno Sgabri e la Marini insieme? Di sicuro ne vedremo delle belle. Chi saranno gli altri giurati? Per ora non abbiamo altre notizie in merito. E’ certo però che già questa inedita coppia potrà regalare momenti televisivi esilaranti.

Valeria Marini, l’abbiamo visto, sa adattarsi a qualsiasi situazione e dialogare con tutti senza problemi. Ne ha dato prova all’Isola dei Famosi facendo pace con Francesca Cipriani, a Temptation Island Vip, ma anche a Uomini e Donne, giusto per citare le ultime trasmissioni che l’hanno avuta come protagonista o ospite. Siamo quindi certi che la Marini troverà la chiave giusta per far perdere la testa pure a Sgarbi.

La Pupa e il Secchione: cosa sappiamo sul programma

Vediamo di riassumere quindi cosa sappiamo sulla nuova stagione de La Pupa e il Secchione. Come tutti ricorderanno lo show andò in onda per ben due stagioni. Prima nel 2006 e poi nel 2010. Enrico Papi e Federica Panicucci hanno reso celebre il programma, così come Francesca Cipriani e le varie Pupe e Secchioni che si sono messi in gioco nelle due edizioni.

A Primavera 2019 sarebbe dovuta andare in onda la terza edizione. Peccato però che qualcosa sia andato storto e che il programma sia slittato. Papi, come vi avevamo annunciato, era stato anche richiamato da Mediaset per condurlo, ma a quanto pare i suoi impegni televisivi con TV8 lo hanno fatto desistere. Al suo posto, come ormai è noto, ci sarà Paolo Ruffini. Chi meglio di lui potrebbe tener testa a pupe e secchioni, o a secchione e ‘pupi’? Ebbene sì. Su internet si vocifera da tempo una parità dei sessi sia fra pupe che secchioni con l’introduzione anche di ragazze colte e bei ragazzi pronti a mettere in mostra i propri muscoli.