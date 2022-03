Tutto pronto per “La Pupa e il secchione show”. La conduttrice Barbara d’Urso ha annunciato i primi nomi che prenderanno parte alla nuova edizione del programma in onda in prima serata su Italia 1 dal prossimo martedì 15 marzo 2022. Scopriamo insieme chi sono alcuni dei nomi che saranno protagonisti in questa nuova edizione del programma “La Pupa e il secchione show”.

La Pupa e il Secchione Show: Barbara d’Urso svela i primi nomi

Barbara d’Urso ha annunciato in anteprima i nomi dei primi concorrenti de “La Pupa e il secchione show”, e rivela anche la presenza di una giuria. Andiamo a vedere chi sono i primi concorrenti vip e la giuria della nuova edizione del programma di Italia 1.

I nomi dei concorrenti Vip

Nell’anticipare i nomi dei concorrenti de “La Pupa e il secchione show”, Barbara d’Urso ha dichiarato: “Sarà un reality, ci sarà uno studio, ci sarà il pubblico, tante dinamiche, tante storie, tanti secchioni e secchione, pupi e pupe, conosciuti e non conosciuti. Sarà un mix tra reality, storie e puro divertimento”.

Tra i concorrenti Vip, troviamo Flavia Vento che arriva dalla recente esperienza di Back to School. Ci sarà poi Nicolò Scalfi, il campione di Caduta Libera che ha vinto un montepremi di oltre 800 mila euro, il papirologo ed egiziologo Aristide Malnati, ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip 6, e Francesco Chiofalo, ex partecipante a Temptation Island, noto anche per la relazione con Drusilla Gucci. Annunciata anche la presenza di Paola Caruso, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e Back to School.

La Pupa e il Secchione Show: la giuria

Nella nuova edizione de “La Pupa e il secchione show” è prevista la presenza di una giuria formata da: Antonella Elia, Federico Fashion Style e un terzo giudice che al momento rimane misterioso.

Quando va in onda

“La Pupa e il secchione show” andrà in onda per otto puntate, il martedì in prima serata su Italia 1 a partire dal 15 marzo 2022, nella serata in cui su Canale 5 andranno in onda le partite a eliminazione diretta di Champions League e una semifinale di Coppa Italia.

