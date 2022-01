Flavia Vento è da sempre una delle protagoniste più discusse della nostra tv. Ha iniziato la sua carriera come modella lavorando a Parigi, Milano e New York. La notorietà arriva con la partecipazione alla trasmissione Il lotto alle otto nel 1999, nella quale interpreta la Fortuna e successivamente grazie a una pubblicità del caffè dove compare insieme a Riccardo Garrone e Tullio Solenghi. Nel maggio dello stesso anno l’edizione italiana di Playboy le dedicherà un servizio e la copertina del numero di maggio. Flavia è tornata tra i banchi di scuola nel nuovo programma di Nicola Savino intitolato Back to School e prodotto dalla Blu Yasmine in onda su Italia 1. Abbiamo intervistato Flavia Vento, con lei abbiamo parlato della partecipazione a questo nuovo programma di Italia 1, delle sue esperienze in reality come L’isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip ma anche del caso relativo a una chat con Tom Cruise che poi si è rivelato essere un truffatore.

Flavia Vento, l’intervista esclusiva

Flavia sei protagonista di una puntata di Back to School, cosa ci racconti di questa esperienza?

“È stato molto divertente soprattutto tornare a scuola, riprendere l’astuccio, le penne, i quaderni. I bambini sono stati molto divertenti, ognuno ha un carattere particolare, sono intelligentissimi. Sembrano più adulti degli adulti”.

Che studentessa sei stata nella realtà da bambina?

“No, io da bambina mi annoiavo, non ero molto brava. Le materie che preferivo erano arte e storia, mentre quelle che mi piacevano di meno erano matematica e fisica”.

Il momento che ti ha maggiormente divertito durante questo percorso a Back To School e quello dove hai avuto maggiore difficoltà?

“Il momento più divertente è stato sicuramente l’incontro con i bambini per la prima volta. Ero molto curiosa di conoscerli, ci siamo divertiti molto quando abbiamo giocato nel parco di questa scuola. I momenti più difficili, sicuramente l’approccio appunto con la matematica, mi chiedevo: “ma come, non so le cose delle elementari?”. Poi ho visto che anche gli altri miei colleghi non sapevano le cose di matematica. Gli esercizi che fanno fare a questi bambini sono molto difficili, uno pensa che alle elementari è tutto facile ma non è così”.

Quando ti hanno comunicato che avresti partecipato a questo programma, come hai reagito?

“Ero contenta, era una novità, nessuno sapeva come sarebbe stato, mi sono trovata molto bene. Io poi con Nicola Savino ho fatto L’Isola dei Famosi dove lui conduceva con Vladimir Luxuria”.

Ultimamente si è parlato molto di te per la chat con Tom Cruise, che poi hai scoperto essere un truffatore. Hai scelto di non denunciarlo perchè ti sei affezionata. Come procede la questione, vi scrivete ancora?

“Lui è sparito, però non mi ha bloccato. Io ho provato a scrivergli. Ci sono rimasta molto male, avevo creduto in un sogno. Ci sono rimasta male perché mi ha chiesto dei soldi. Ho scelto di non denunciarlo perché i soldi alla fine non glieli ho dati, io non è che voglio dire: però chi cede a queste richieste di denaro da parte di sconosciuti non mi sembra tanto normale, pure un idiota capisce che c’è qualcosa che non va, non mi fai una videochiamata, non mi chiami mai al telefono, mica sono così scema!”.

Molti hanno commentato questa tua vicenda, il commento di chi ti ha dato più fastidio?

“Quando qualcuno mi diceva: “Ma ti pare che Tom Cruise scrive a te?” questo si mi ha dato fastidio. Io poi ho una profonda autostima in me stessa: perchè non avrebbe potuto scrivermi Tom Cruise? Poi c’è chi aveva detto che era tutto falso. Guarda Gesù lo denigravano tutti ma era il figlio di Dio. Anche Gesù veniva preso in giro da tutti, più ti prendono in giro forse più vali. In questo momento non mi interessano proprio le polemiche ognuno guardasse dentro di se”.

Hai partecipato a due edizioni dell’Isola dei famosi e poi al Grande Fratello Vip nel 2020, hai deciso di ritirarti dopo poco tempo da questi reality, ti sei pentita di aver lasciato subito? Li rifaresti?

“Guarda ti dico la verità, sto leggendo un libro di Scientology perché sai sono iscritta a Scientology (Anche Tom Cruise fa parte di Sientology). In questo libro si parla del lavoro e ho capito che sono andata via da quei reality perché non era quello che veramente volevo fare. Quando un lavoro o una cosa ti piace veramente allora la fai, quando invece ci sono cose che non ti piacciono non le fai volentieri. In questi reality ci vedo molta sofferenza, all’Isola non mangiavi nulla, quasi una tortura. Mi sono detta: “perché devo stare qui in questa sofferenza?”. Quindi forse non era quello che io volevo”.

Stai seguendo le vicende all’interno della casa del Grande Fratello Vip? Cosa pensi della storia tra Soleil-Alex Belli e del caso Katia Ricciarelli-Lulù?

“Si sto seguendo il programma, ti dico, sono dinamiche che si creano, c’è chi vuole apparire di più, chi meno, chi pensa che sia l’ultima cosa che farà nella vita. È un modo di prevaricare: più appaio, più sono, più farò. Sono dinamiche che si creano per apparire”.

Quest’anno c’era Biagio D’Anelli che tu conosci. Come vedi questo suo avvicinamento a Miriana?

“Con Biagio ci siamo frequentati amichevolmente, non c’è mai stato nulla tra di noi. Se gli piace sono molto contenta per lui, se è nata una passione tra lui e Miriana ben venga”.

Chi è secondo te il personaggio più forte di questa edizione?

“Credo sicuramente Manuel Bortuzzo è quello che più meriterebbe la vittoria”.

Quando si parla di te molti ricordano il tuo ruolo di valletta sotto a un tavolo nel programma Libero con Teo Mammucari. Ti infastidisce questo? Cosa ricordi di quel ruolo? Tornando indietro rifaresti quel programma in quella veste?

“Non rifarei quel programma, rimarrei a New York a fare la modella. È un programma che mi ha tolto molto. Essere etichettata così non è stato piacevole. Ha bloccato la mia carriera di modella. Tornassi indietro assolutamente non rifarei quel programma”.

A quali programmi hai detto no in questi anni?

“Mi hanno riproposto l’Isola dei Famosi tre anni fa ma non me la sono sentita”.

Ti hanno mai proposto Ballando con le Stelle? È un programma che ti pacerebbe fare?

“Ballando con le Stelle non mi è stato mai proposto perché loro dicono che non prendono chi ha fatto i reality. È un programma che farei volentieri perché io amo ballare”.

Ci avviciniamo al Festival di Sanremo, è un evento che segui?

“No, non è un programma che seguo onestamente, non ho mai seguito il Festival, mi sembra molto costruito, tutto molto finto. È un programma che non mi appassiona sinceramente”.

Progetti futuri? C’è qualcosa che bolle in pentola che ci puoi anticipare?

“Ci sono dei progetti in ballo in questo momento. Non posso anticipare ancora nulla ma ci sono delle novità che però non posso proprio rivelare”.

Qualche indizio? In quali vesti ti vedremo? Si tratta di un reality?

“Sai che non è ancora ben chiaro se è un reality, posso lasciarti con questo dubbio”.