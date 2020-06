E’ pronto a calare il sipario su “La prova del cuoco“, il cooking show condotto da Elisa Isoardi. Proprio così, il popolare programma di cucina portato al grande successo da Antonella Clerici si prepara a salutare il pubblico dopo 20 anni di messa in onda. Non è dato sapere, però, se è un addio definitivo oppure un semplice arrivederci!

La prova del cuoco chiude dopo 20 anni di successi

Elisa Isoardi è pronta a salutare il pubblico de “La prova del cuoco“. Venerdì 26 giugno 2020, infatti, andrà in onda l’ultima puntata del cooking show di Raiuno con l’ultima sfida dietro ai fornelli. La notizia circolava da diverse settimane, ma sembrerebbe certo che l’anno prossimo non ci sarà il ritorno del popolare programma di cucina ideato e condotto per 18 anni da Antonella Clerici.

Dopo l’addio di Antonellina il cooking show, apripista a tantissimi programmi di questo tipo in Italia, sembrerebbe essere arrivato alla “frutta” visto che i piani alti dell’azienda di Viale Mazzini hanno deciso di chiuderlo almeno per il momento. La stessa Isoardi, intervistata ai microfoni di SuperGuidaTv, parlando proprio del futuro del programma aveva dichiarato:

Ancora non so nulla. Allungando i tempi si sono sconvolti i palinsesti tanto che “La prova del cuoco” sarebbe finita tra pochi giorni e invece terminerà il 26 giugno. Il programma è molto macchinoso e lavorandoci molte persone è importante poterlo fare in sicurezza. Per quanto riguarda il futuro del programma non è ancora deciso nulla.

Elisa Isoardi lascia “La prova del cuoco”: arriva Antonella Clerici con “La casa nel bosco”

Sta di fatto che qualcosa deve essere cambiato, visto che nei Palinsesti 2020 2021 della Rai il cooking show non è confermato. Al suo posto, salvo sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe tornare in video proprio Antonella Clerici con il programma “La casa nel bosco“. Un cambiamento in parte comprensibile considerando che “La prova del cuoco” va in onda da 20 anni su Rai1 e lo si sa il pubblico è sempre alla ricerca di prodotti nuovi. Nessuna incomprensione o antipatia tra le due, considerando che proprio la Isoardi ci ha confessato:

da Antonella ho imparato tanto. Penso che nemmeno ci possiamo paragonare. Io ho il massimo rispetto per lei. Sono orgogliosa che mi accostino a lei e questo non fa che portarmi lustro. Ci sentiamo e non c’è nessuna guerra aperta e nessuna competizione.